Cauã Henrique junto da tia, da mãe e da irmã na aprovação

Natural de Rio Claro e ex-aluno do Colégio Objetivo, Cauã Henrique de Souza, de 20 anos, celebra aprovação no ITA, um dos vestibulares mais difíceis do país

O jovem estudante de Rio Claro, Cauã Henrique de Souza, de 20 anos, alcançou um feito memorável neste ano ao conquistar uma vaga no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Formado pelo Colégio Objetivo, Cauã viu seu esforço ser recompensado em uma das instituições de ensino mais concorridas e prestigiadas do Brasil.

O interesse pelo instituto surgiu no início do segundo ano do ensino médio. Inicialmente focado em cursar Física, o jovem decidiu mudar seus planos acadêmicos ao buscar um novo patamar de conhecimento. “Percebi que o nível de dificuldade do ITA era exatamente o desafio que eu queria alcançar”, relata o jovem.

Preparação e foco em olimpíadas científicas

Para atingir o objetivo, o estudante de Rio Claro mergulhou intensamente nas ciências exatas. Matemática, Física, Química e Astronomia tornaram-se pilares de sua rotina diária. Em períodos de maior dedicação, Cauã chegou a estudar até 16 horas por dia, mantendo o ritmo inclusive durante as férias escolares.

Essa dedicação rendeu medalhas em olimpíadas de Física e Matemática, além de vagas em seletivas de Astronomia. O foco nas competições científicas tinha um propósito claro: garantir bolsas de estudo por mérito acadêmico em cursinhos especializados, já que a preparação para o ITA exige suporte técnico de alto nível.

Trajetória rumo à aprovação no ITA

Após uma base sólida construída no Colégio Objetivo, Cauã mudou-se para São José dos Campos para estudar no cursinho Poliedro. Antes da aprovação definitiva, o estudante de Rio Claro acumulou excelentes resultados em outros vestibulares, como o 2º lugar geral na Vunesp para Matemática e a 20ª colocação em Física na Fuvest.

A confirmação da vaga no ITA veio em dezembro, através de uma emocionante videoconferência. Desde janeiro, Cauã reside no campus da instituição e planeja seguir carreira em Engenharia Eletrônica ou de Computação. O jovem faz questão de agradecer o apoio fundamental de seus pais e familiares durante todo o processo.

Reconhecimento do Colégio Objetivo

O Colégio Objetivo, onde o jovem concluiu o ensino médio, manifestou orgulho pela conquista do ex-aluno. Em nota, a instituição destacou que o sucesso de Cauã reflete dedicação, disciplina e excelência acadêmica, reafirmando o compromisso do colégio com o processo de formação e preparação de seus estudantes.