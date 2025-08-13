Foto: Guilherme Figueiredo

No primeiro jogo fora de casa, Leão enfrenta o Club Athletico Paulistano na noite desta quarta-feira

O Rio Claro Basquete volta à quadra na noite desta quarta-feira (13) para encarar o Club Athletico Paulistano, na capital, em São Paulo. É a primeira partida do Leão fora de casa. O time vem de uma importante vitória registrada no sábado (9), no Ginásio Felipão, contra o Mr.Moo São José Basketball por 97 a 92.

Já o Paulistano não teve grandes dificuldades para superar o Bauru Basket por 88 a 65 no Ginásio Antonio Prado Jr, em São Paulo. A partida desta quarta-feira acontece a partir das 19h30, no mesmo ginásio. Outros confrontos que acontecem hoje são: Bauru Basket contra o Pinheiros, e São José contra a Liga Sorocabana.

Para aqueles que desejam ir presencialmente acompanhar a partida, o Paulistano divulgou que basta doar 2kg de alimentos não perecíveis para cada ingresso. O Ginásio Antonio Prado Junior tem entrada pela rua Colômbia, 77, bairro Jardim Paulista. O acesso é por ordem de chegada.

Após este confronto, o Rio Claro Basquete volta a jogar no Ginásio Felipe Karan, o Felipão, no próximo sábado (16), às 19h. Na oportunidade, enfrentará o Bauru Basket. Os ingressos já estão disponíveis no site totalticket.com.br. Valores: R$ 20 inteira, R$ 10 meia (idosos acima de 60 pagam meia), R$ 10 ingresso solidário + 1 litro de leite ou 1Kg de alimento. Crianças até 12 anos não pagam.