(Crédito Ana Júlia Guerreiro @a.jfotos)

A tão aguardada temporada de 2026 do Velo Clube começa hoje (11), com a estreia do time no Campeonato Paulista 2026. O rival será o Botafogo de Ribeirão Preto, que está em Rio Claro para enfrentar o Galo Vermelho no Benitão, em jogo que acontece às 17h. A partida terá transmissão ao vivo pela rádio JC FM (89,1) e no canal do YouTube do Jornal Cidade e será realizada em parceria com a Alugtec Equipamentos e com o canal “Endanonados FC”.

Relembre

Em 2025 o Botafogo-SP somou 11 pontos no Campeonato Paulista, dois a menos do que o Velo, e além disso o time de Ribeirão disputou a Série B do Brasileirão, onde finalizou em 16° lugar, com 42 pontos, sendo a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

No elenco do Botafogo-SP destaca-se o atacante Léo Gamalho com passagem em diversos clubes nacionais. Já o Velo retorna para A1 após uma boa campanha em 2025, onde a equipe não só evitou o rebaixamento mas também adquiriu as vagas para a Série D do Brasileirão e a Copa do Brasil 2026.