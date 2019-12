Estreia de ‘Star Wars: a Ascensão Skywalkers’ movimenta fãs da saga

Oficina Geek

Com o lançamento do nono episódio de Star Wars, a épica jornada de alguns dos personagens mais queridos da cultura pop foi encerrada de maneira nostálgica e empolgante.

A pré-estreia do filme aconteceu na madrugada desta quinta-feira (19), com sessões de cinema sendo realizadas a partir de 00:01h, e se mostrou um grande evento para os fãs da saga, que lotaram salas de cinema em todo o país para acompanhar o final da série

“Star Wars: a Ascensão Skywalker” mistura o encerramento do arco de nove filmes com diversas homenagens e lembranças de toda esta história que envolve milhares de fãs ao redor do planeta.

O novo filme da franquia surpreende em muitos momentos e traz uma trama um tanto quanto diferente do que os fãs esperavam, o que não é nem um pouco ruim. Aliando passado, presente e futuro da épica jornada, “a Ascensão Skywalker” dá a conclusão que a saga Star Wars merece e estabelece um novo marco na cultura geek.