Após uma semana chuvosa em Rio Claro, o rio Corumbataí que já vinha sendo monitorado transbordou e invadiu a Estrada Velha de Brotas, que liga Rio Claro à Rodovia SP-191 – Wilson Finardi. A orientação é para os motoristas procurarem rotas alternativas e não se arriscarem pelo local. A via foi fechada nos dois sentidos tanto do município para a rodovia como da rodovia para o município.

A ação foi realizada pela secretaria de Mobilidade Urbana e Defesa Civil de Rio Claro: “Pedimos a colaboração de motoristas para que não ultrapassem as barreiras. Recentemente tivemos dois casos no mesmo trecho onde a sinalização não foi respeitada e os motoristas ficaram presos na estrada e precisaram ser removidos com o auxílio de maquinário. Além disso tentar ultrapassar áreas alagadas é um grande risco que pode custar vidas”, enfatizou Danilo de Almeida Kuroishi que é supervisor da Defesa Civil de Rio Claro.

Medições do Ceapla/Unesp/Prefeitura de Rio Claro apontam que até às 15h desta quinta (12) o acumulado do mês estava em 147,7 milímetros, bem próximo da média esperada para março que é de 150 milímetros.