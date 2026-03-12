Após uma semana chuvosa em Rio Claro, o rio Corumbataí que já vinha sendo monitorado transbordou e invadiu a Estrada Velha de Brotas, que liga Rio Claro à Rodovia SP-191 – Wilson Finardi. A orientação é para os motoristas procurarem rotas alternativas e não se arriscarem pelo local. A via foi fechada nos dois sentidos tanto do município para a rodovia como da rodovia para o município.

A ação foi realizada pela secretaria de Mobilidade Urbana e Defesa Civil de Rio Claro: “Pedimos a colaboração de motoristas para que não ultrapassem as barreiras. Recentemente tivemos dois casos no mesmo trecho onde a sinalização não foi respeitada e os motoristas ficaram presos na estrada e precisaram ser removidos com o auxílio de maquinário. Além disso tentar ultrapassar áreas alagadas é um grande risco que pode custar vidas”, enfatizou Danilo de Almeida Kuroishi que é supervisor da Defesa Civil de Rio Claro.

Medições do Ceapla/Unesp/Prefeitura de Rio Claro apontam que até às 15h desta quinta (12) o acumulado do mês estava em 147,7 milímetros, bem próximo da média esperada para março que é de 150 milímetros.

A sua assinatura é fundamental para continuarmos a oferecer informação de qualidade e credibilidade. Apoie o jornalismo do Jornal Cidade. Clique aqui.

YouTube Assine

Mais em Dia a Dia:

Plantão de vacinação atende moradores no Jardim Wenzel neste sábado em Rio Claro

Rio Claro retoma emissão de boletos do IPTU 2026 com novo prazo de pagamento

Previsão de mais chuva mantém Rio Claro em atenção após alta do Rio Corumbataí