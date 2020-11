A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado (SIMA) assinou em 23 de outubro um convênio com a empresa TM Lab Produções Criativas, que ficará responsável por realizar a nova edição do Projeto Verão no Clima. A iniciativa, da Coordenadoria de Educação Ambiental (CEA), será realizada entre 6 de janeiro e 28 de fevereiro de 2021.

“Cada um de nós tem responsabilidade na preservação do meio ambiente e na conservação das nossas praias. A ideia do projeto é conscientizar a população e estimular a mudança no hábito do descarte irregular. É uma iniciativa de educação ambiental, que estimula o cuidado com a geração de resíduos sólidos”, destacou Eduardo Trani, subsecretário de Meio Ambiente.

Interessados em patrocinar a 4ª edição do projeto tiveram até 1º de outubro para apresentar propostas para o chamamento público nº 01/2020/CEA.

Atividades

Com o patrocínio da empresa habilitada TM Lab Produções Criativa, serão contratadas 31 equipes para a realização das ações de conscientização distribuídas os municípios de Bertioga, Cananéia, Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá, Iguape, Ilha Comprida, Ilhabela, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Sebastião, São Vicente e Ubatuba. As ações serão às sextas-feiras, sábados e domingos.

“O Verão no Clima tem como objetivo conscientizar a população sobre o descarte de resíduos nas áreas de lazer que atraem alta concentração de público. A ideia é estimular a mudança de hábito do consumo e descarte, de forma a melhorar a qualidade desses ambientes naturais”, ressaltou a coordenadora de Educação Ambiental, Malu Freire.

O projeto também prevê ações de impulsionamento para além do público das praias, com outras atividades educativas nestes municípios e campanha nas redes sociais.

“Apoiamos o Verão no Clima por acreditarmos no cuidado e respeito com as praias e com os banhistas. Por isso, o investimento financeiro e em gestão no projeto em 2021”, destacou Rodrigo Clemente, presidente do Grupo JVMC, proprietário da TM Lab.

Balanço

Desde a retomada do projeto (que é derivado da Operação Praia Limpa, iniciada em 1988), em 2018, foram abordadas aproximadamente 547 mil pessoas. Também já foram realizadas ações como mutirões de limpeza, corridas, caminhadas, documentários a céu aberto sobre lixo no mar e ações nas redes sociais, atingindo cerca de 280 mil pessoas.

Registros de lixo no mar vêm crescendo ao longo dos últimos anos e atitudes em relação ao descarte de materiais em praias não podem ser desconsideradas sobretudo as atitudes que vêm do consumo. Para se ter uma ideia, em 15 mutirões de limpeza realizados por meio do projeto, no ano passado, foram crescentes, cerca de 5,3 mil toneladas de lixo, sendo a maioria itens de plástico e bitucas de cigarro.