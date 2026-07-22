Doença altamente transmissível volta a preocupar, e imunização em dia é fundamental para conter avanço

O estado de São Paulo já registrou 13 casos de sarampo em São Paulo neste ano. Os diagnósticos foram em bebês de até 1 ano e em adultos entre 20 e 50 anos, com concentração dos registros na Grande São Paulo. Um esquema especial de imunização já teve início na região.

O sarampo é uma doença aguda causada por um vírus altamente transmissível, que pode levar a complicações sérias. Casos graves são mais comuns em menores de 5 anos de idade, sobretudo crianças desnutridas, e em adultos maiores de 20 anos. Indivíduos com doenças que provocam baixa imunidade e outras condições de vulnerabilidade também estão em maior risco.

As complicações incluem otite média, broncopneumonia, diarreia e encefalite. Mortes podem decorrer de complicações, especialmente pneumonia (infecção nos pulmões) e encefalite (infecção no sistema nervoso central que provoca inflamação do cérebro).

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Esquema de vacinação contra o sarampo

A vacinação de rotina é recomendada para toda a população. O esquema de imunização estabelecido é o seguinte:

Crianças: A primeira dose da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, deve ser aplicada aos 12 meses de idade. A segunda dose deve ser aplicada aos 15 meses, preferencialmente com a vacina tetraviral, que protege contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela.

Pessoas de 5 a 29 anos: Devem comprovar duas doses da vacina tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas. Quem comprovar as duas doses é considerado vacinado.

Pessoas de 30 a 59 anos: Devem comprovar uma dose da vacina tríplice viral. Quem comprovar a dose é considerado vacinado.

Trabalhadores da saúde: Devem comprovar duas doses da vacina tríplice viral, independentemente da idade, conforme a situação vacinal. São considerados vacinados os trabalhadores que comprovarem as duas doses.

Para dúvidas sobre vacinação, o portal www.vacina100duvidas.sp.gov.br reúne respostas às principais perguntas da população sobre vacinação, eficácia dos imunizantes, eventos adversos, doenças imunopreveníveis e riscos da não vacinação.