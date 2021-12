Foto – Governo do Estado de SP

Avaliação ocorre nos dias 9 e 10 de dezembro

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

Mais de 5 mil escolas estaduais do ensino regular iniciam a preparação para aplicação do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). A expectativa é que 1,2 milhão de estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio participem da prova, que ocorre nos dias 9 e 10 de dezembro. Uma amostra do 2º e 3º anos do ensino fundamental também será avaliada.

O processo contribui no monitoramento da situação da escolaridade básica na rede pública paulista e para o desenvolvimento de políticas públicas. Na primeira data, a prova trará questões sobre Língua Portuguesa e Matemática. No dia seguinte, Ciências da Natureza, redação e questionário socioemocional. Estudantes e responsáveis da rede estadual responderão um questionário socioeconômico de forma online, através da Secretaria Escolar Digital (SED). As demais redes aplicarão no formato impresso no segundo dia de aplicação.

A avaliação é conduzida pelo Departamento de Avaliações da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), em parceria com a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp), responsável pela aplicação da prova. Também participam escolas das redes municipais, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, da Rede Sesi e da rede particular. Todas manifestaram interesse, via Secretaria Escolar Digital (SED).

Confira a Agenda 2021 do Saresp aqui.