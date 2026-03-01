Instituição completa um século de fundação em 2 de março e prepara dois eventos comemorativos, um deles aberto à comunidade

A Escola Estadual Joaquim Ribeiro completa 100 anos de fundação na segunda-feira, dia 2 de março de 2026 e preparou uma programação especial para marcar o centenário. As comemorações ocorrerão em duas datas: a primeira nesta segunda-feira, dia 2, às 10 horas, voltada a alunos, funcionários e autoridades, e a segunda no dia 7 de março, sábado, também às 10 horas, destinada a ex-alunos e aberta à comunidade.

No dia do aniversário, a solenidade contará com o descerramento da placa comemorativa aos 100 anos da instituição, além do plantio de dois ciprestes no jardim da escola, símbolos do século já vivido e do novo período que se inicia. A programação inclui ainda a distribuição de bolo aos estudantes, em um gesto simbólico de celebração coletiva.

Já no dia 7 de março, a cerimônia terá caráter mais amplo, reunindo autoridades, ex-alunos e moradores da cidade. Durante o evento, será apresentada a trajetória histórica da escola e as principais ações desenvolvidas ao longo de seu centenário. A programação prevê também o lançamento de um livro comemorativo e de souvenirs alusivos à data, além de apresentação musical do Coral do CPP.

Fundada em 1926, a Escola Estadual Joaquim Ribeiro consolidou-se como uma das instituições tradicionais de ensino da região, contribuindo para a formação de gerações de estudantes ao longo de um século. As atividades comemorativas buscam resgatar essa história e valorizar o papel da escola na educação pública.

A programação conta com o apoio de empresas parceiras, entre elas a Cerâmica Almeida, o Grupo Machado Dourado, a Casa do Construtor e o Sítio Raio de Sol da cidade de Limeira.