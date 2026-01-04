A Escola de Samba Samuca, uma das mais tradicionais na cidade de Rio Claro e toda região, divulgou sua agenda de ensaios e eventos para o mês de janeiro, mês que antecede o carnaval, que em 2026 ocorre de 14 a 17 de fevereiro. O primeiro evento será neste domingo (04). a partir das 19h, com o ensaio na rua, nas imediações da quadra da própria escola que fica na Avenida 9, número 1.200, no Centro de Rio Claro. Já na quinta-feira (08), o evento será na quadra, a partir das 20h e na sexta-feira (09), será na passarela do samba, a partir das 19h30.

No dia 10, a partir das 20h, é a vez do palco da Samuca receber um dos grandes nomes do pagode, Bruno Diegues, que desde 2016 segue carreira solo. Antes, Bruninho, como era carinhosamente conhecido pelos fãs, foi vocalista por anos do grupo Jeito Moleque e encantou o Brasil todo com seus sucessos.

No dia 15, tem ensaio na passarela novamente, a partir das 19h30 e no dia 17, às 19h, pré-carnaval. No dia 18, o ensaio acontece a partir das 19h.

Já no dia 22, o horário é às 20h e o show de pagode no dia 24 será também a partir das 20h e dá-lhe ensaio no domingo, dia 25, às 19h.

Na quinta-feira, dia 29, a partir das 20h, tem ensaio geral e no dia 31 de janeiro, ao meio dia, acontece a tradicional feijoada da Samuca.

Informações de ingressos estão disponíveis nas postagens no Instagram da Escola.