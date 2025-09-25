Os quatro atletas da MM Boxe que estrearam com vitória no Circuito Escolar de Boxe

A MM Boxe, do bairro Cidade Nova, representa a cidade de Rio Claro no Circuito Escolar de Boxe que está sendo realizado em São Paulo

No último sábado começou o Circuito Escolar de Boxe, um evento realizado pela FEDEESP (Federação do Desporto Escolar do Estado de SP) junto com a FEBOXESP (Federação Estadual de Boxe do Estado de São Paulo).

Os estudantes que estão participando da competição são do Estado de São Paulo, matriculados em escolas municipais, estaduais ou particulares com vínculo com a FEBOXESP.

Além do peso, as idades das categorias são: Mirim (8 a 12 anos), Infantil (13 a 14 anos), Cadete (15 a 16 anos), Juvenil (17 a 18 anos).

As seletivas oficiais começaram no dia 10 de maio, na Academia Sportzone, em Tatuí (SP), A equipe Sesi-SP/Prefeitura de Sorocaba, mantida pela Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais (Lisoboxe), conquistou o primeiro lugar na classificação geral.

Ao todo serão cinco fases realizadas no Centro Esportivo de Pirituba, em São Paulo. as finais do evento acontecem no dia 11 de outubro.

A MM Boxe, de Rio Claro, participou da primeira rodada do Circuito. Durante o sábado a equipe do bairro Cidade Nova disputou quatro lutas e obteve quatro vitórias, um excelente começo na competição.

Os atletas vencedores e suas respectivas categorias:

Cadete 70 kg – Kauã Riso venceu Coliseu

venceu Coliseu Cadete 75 kg – Bryan Cassimiro venceu Centro Olímpico

venceu Centro Olímpico Juvenil 55 kg – Kelwin Kapp venceu Bahia Boxe

venceu Bahia Boxe Juvenil 65 kg – Brayan Capistrano venceu Mogi das Cruzes

Em momentos de muita superação e entrega, houveram três vitórias por decisão dividida e uma atuação dominante de Kelwin Kapp, que conquistou a vitória por decisão unânime dos juízes.

O intuito do torneio, segundo a organização, é promover e integrar jovens atletas a esse mundo, incentivando-os com disciplina, respeito e a competição saudável.