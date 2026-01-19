Cantora de Rio Claro apresenta trabalho autoral com seis faixas e destaca influência da família e da formação acadêmica no EP Limonada Brasileira
A cantora e compositora rio-clarense Julia Pagano encerrou o último ano com um marco importante em sua carreira: o lançamento do EP Limonada Brasileira. O trabalho autoral, que conta com seis faixas, já está disponível em todas as plataformas digitais e consolida a trajetória da artista no cenário musical.
Embora já tivesse lançado singles anteriormente, este é o primeiro EP completo de Julia. Das seis canções, cinco são composições integrais da artista. A faixa de encerramento, intitulada “Mantra”, contou com a parceria da letrista Gabe Oliveira, que desenvolveu a letra a partir da melodia e harmonia criadas por Julia.
Formação acadêmica e parcerias musicais
Bacharel em Canto Popular, Julia Pagano ressalta que a graduação foi fundamental para sua evolução técnica e teórica. Além do conhecimento em história e teoria musical, foi no ambiente universitário que a cantora conheceu os músicos que hoje compõem sua banda.
A parceria com os músicos é um dos pilares do EP Limonada Brasileira, trazendo uma sonoridade coesa ao projeto. A artista destaca que a conexão estabelecida durante os anos de estudo reflete diretamente na qualidade das execuções musicais apresentadas em seu novo trabalho.
Herança musical em Rio Claro
A música faz parte da vida de Julia desde a infância em Rio Claro. Filha do saudoso músico Rael do Cavaco, figura atuante no samba local, a cantora também herdou o talento da família materna. Sua avó tocava acordeon e seu avô, violão, criando um ambiente propício para o desenvolvimento artístico.
Antes de consolidar o EP Limonada Brasileira, Julia passou pelo coral infantil do Colégio Puríssimo, estudou violão com Nedina Leite e violoncelo na escola da Orquestra Sinfônica. Para a artista, essa mistura de influências familiares e formação erudita tornou o caminho na música um processo natural e acolhedor.