“As músicas são sobre vivências minhas, sentimentos sentidos nesses 27 anos. E por isso acredito que seja para todas as gerações! Além de ser um EP muito eclético, né?! Bem brasileiro, na real! Bebi um pouquinho de cada fonte musical que me foi aparecendo na vida e saiu um negócio que me representa 100%” define Júlia. Foto: Lucas Gatto

Cantora de Rio Claro apresenta trabalho autoral com seis faixas e destaca influência da família e da formação acadêmica no EP Limonada Brasileira

A cantora e compositora rio-clarense Julia Pagano encerrou o último ano com um marco importante em sua carreira: o lançamento do EP Limonada Brasileira. O trabalho autoral, que conta com seis faixas, já está disponível em todas as plataformas digitais e consolida a trajetória da artista no cenário musical.

Embora já tivesse lançado singles anteriormente, este é o primeiro EP completo de Julia. Das seis canções, cinco são composições integrais da artista. A faixa de encerramento, intitulada “Mantra”, contou com a parceria da letrista Gabe Oliveira, que desenvolveu a letra a partir da melodia e harmonia criadas por Julia.

Formação acadêmica e parcerias musicais

Bacharel em Canto Popular, Julia Pagano ressalta que a graduação foi fundamental para sua evolução técnica e teórica. Além do conhecimento em história e teoria musical, foi no ambiente universitário que a cantora conheceu os músicos que hoje compõem sua banda.

A parceria com os músicos é um dos pilares do EP Limonada Brasileira, trazendo uma sonoridade coesa ao projeto. A artista destaca que a conexão estabelecida durante os anos de estudo reflete diretamente na qualidade das execuções musicais apresentadas em seu novo trabalho.

Herança musical em Rio Claro

A música faz parte da vida de Julia desde a infância em Rio Claro. Filha do saudoso músico Rael do Cavaco, figura atuante no samba local, a cantora também herdou o talento da família materna. Sua avó tocava acordeon e seu avô, violão, criando um ambiente propício para o desenvolvimento artístico.

Antes de consolidar o EP Limonada Brasileira, Julia passou pelo coral infantil do Colégio Puríssimo, estudou violão com Nedina Leite e violoncelo na escola da Orquestra Sinfônica. Para a artista, essa mistura de influências familiares e formação erudita tornou o caminho na música um processo natural e acolhedor.