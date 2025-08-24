Na próxima terça-feira (26), às 10 horas , será prestada uma homenagem ao empresário e engenheiro José Tadeu Leme, um visionário da indústria rio-clarense que há mais de 40 anos se dedica ao desenvolvimento da Indústria de Dispositivos Médicos em todo o Estado de São Paulo. Leme será homenageado na denominação do Laboratório de Ensaios em Implantes (LIM) no SENAI Rio Claro.

O empresário empreendedor no ramo de fabricação e distribuição de produtos para saúde, mais especificamente implantes ortopédicos, diante da dificuldade na realização em ensaios de caracterização de matéria prima e ensaios estáticos e de fadiga em implantes, buscou junto ao empresariado estadual, a movimentação para viabilizar a implantação de um laboratório de ensaios.

De acordo com a legislação vigente, todo produto de uso médico comercializado no Brasil, deve possuir registro na ANVISA, e para solicitar esse registro é preciso apresentar comprovar a segurança e eficácia do produto com a utilização de ensaios

Leme, empresário no ramo e por vários anos diretor do CIESP em Rio Claro, em contato com as empresas fabricantes de implantes, mobilizou junto ao SENAI-SP a necessidade de um laboratório para este fim, testes e análises técnicas. Em junho de 2013, com a inauguração do Laboratório de Ensaios em Implantes (LIM) no SENAI Rio Claro, os ensaios passaram a ser executados para atendimento principalmente na região de Rio Claro, que concentrava e concentra a maioria da produção nacional de implantes cirúrgicos. O LIM também veio com a finalidade de alavancar a pesquisa e desenvolvimento no ramo de implantes médicos.