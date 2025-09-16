Acidente com engavetamento foi registrado na manhã desta terça-feira (16) na altura do Km 52 da Rodovia Wilson Finardi (SP-191) em Araras. De acordo com dados do Centro de Controle de Informações da concessionária responsável pelo trecho, um caminhão carregado com hortifrúti não percebeu que o trânsito estava parado na pista em razão do sistema ‘Pare e Siga’ de obras e colidiu com uma carreta e dois automóveis.

O motorista e o passageiro do caminhão tiveram ferimentos graves e foram socorridos por profissionais do Corpo de Bombeiros e Samu.