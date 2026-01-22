Uma gravíssimo acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (22) no Km 192 da Rodovia Washington Luís (SP-310) na altura de Corumbataí. Segundo informações colhidas pelo líder de operação, juntamente com a equipe da Polícia Militar Rodoviária, os veículos trafegavam pela rodovia no sentido sul e ao atingirem o local dos fatos, o fluxo encontrava-se lento em razão de obra em andamento à frente.

O caminhão VW 24.250, aparentemente, apresentou avaria no sistema de freios, vindo a colidir com os demais veículos envolvidos na ocorrência. Após o impacto, o veículo imobilizou-se sobre a faixa 01 de rolamento. Houve interdição da pista e o congestionamento chegou a cerca de sete quilômetros. A rodovia foi totalmente liberada somente por volta das 13h10.

Como resultado, duas pessoas morreram e uma ficou ferida. Os óbitos foram de Fábio Henrique Barrios Mendonça, de 33 anos, e Tiago Rodrigues, de 43 anos. Fábio morreu no local enquanto Tiago ficou preso às ferragens, foi retirado por bombeiros, recebeu atendimento inicial e foi socorrido à Santa Casa de Rio Claro, mas não resistiu aos ferimentos. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Rio Claro.