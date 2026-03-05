Departamento Autônomo de Água e Esgoto completou 55 anos de fundação em Rio Claro no dia 5 de dezembro de 2024

Previsão inicial para normalização do fornecimento de água aos bairros abastecidos pela ETA 1 é para durante esta madrugada de quinta para sexta-feira (6).

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que as operações da captação de água bruta que abastece a Estação de Tratamento de Água “José Maria Pedroso” (ETA 1) foram retomadas na noite desta quinta-feira (5), após queda de energia elétrica provocada pela forte chuva que ocorreu no final da tarde de hoje.

Com a energia restabelecida, foram retomadas as operações de captação, tratamento e fornecimento de água na ETA 1. A previsão para a normalização do fornecimento de água aos bairros abastecidos é para durante esta madrugada, de quinta para sexta-feira (6).

Neste período, deve ocorrer baixa pressão ou interrupção temporária no abastecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros das regiões Norte, Sul e Central, além dos distritos de Batovi e Assistência. O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água. Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h da autarquia, no número 0800-505-5200, que recebe ligações de telefones fixos e celulares.