Foto: Fundação Florestal

Na terça-feira (19), a Associação Amigos do Horto Florestal Navarro de Andrade (AAMHOR) promove na sede da Acirc a primeira edição do Prosa entre Amigos, evento que discutirá mudanças climáticas, sequestro de carbono e o papel da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Feena) na preservação ambiental. Quem acompanha a questão de perto garante que há uma retomada da mobilização popular na defesa do antigo horto. Um engajamento que, no passado, resultou até mesmo numa gestão compartilhada entre estado e município.

Os questionamentos em torno da situação da Floreta Estadual envolvem temas como a obtenção de recursos para as obras que se fazem necessárias. Em abril, a Associação anunciou que o projeto de recuperação do córrego Ibitinga, necessário para viabilizar o desassoreamento do lago da Floresta, já estava aprovado pelo Comitê PCJ e aguardava licitação para execução. Mas, por enquanto, sem novidades confirmadas.

Nova sede da Acirc está localizada na Rua 3, no Centro de Rio Claro.

Um outro caso que chamou a atenção foi a notícia divulgada no dia 08 de agosto pelo JC sobre publicação recente no Diário Oficial do Estado de revogação de sete lotes de madeira cortada que seriam leiloados pertencentes à Feena. Na resposta ao JC, a fundação estadual que administra a Feena respondeu que é preciso aguardar “a aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável e de Recuperação de Áreas Degradadas, que garantirá a continuidade das ações de manejo de forma plenamente legal e ambientalmente adequada”. Um detalhe na resposta chamou a atenção, a afirmação de que os recursos obtidos com os leilões são revertidos para a própria Floresta, destinação que sempre gerou dúvidas e questionamentos.

De volta à uma ação mais efetiva, a AAMHOR estaria em busca de retomar o interesse dos moradores de Rio Claro no acompanhamento e nas reivindicações que tragam melhorias e garantam a preservação do antigo horto.