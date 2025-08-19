O Empretec é o principal programa de formação de empreendedores do mundo, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicado exclusivamente pelo SEBRAE no Brasil. Uma imersão transformadora de 6 dias para desenvolver o comportamento empreendedor, identificar oportunidades, melhorar sua performance nos negócios e maximizar seus resultados com foco, planejamento e execução.
PÚBLICO-ALVO:
Empreendedores de micro e pequenas empresas, profissionais autônomos, gestores, empresários, líderes de equipe e qualquer pessoa que queira desenvolver seu potencial empreendedor de forma prática, intensa e estratégica.
DATA E HORÁRIO:
03 a 08 de Novembro de 2025
08h às 18h (Carga horária de 60 horas)
LOCAL:
ACIRC – Rua 03, Av. 12, Nº 1636 – Centro, Rio Claro – SP
VALORES:
1º Lote: R$ 2.090,00 (21 vagas)
2º Lote: R$ 2.200,00 (9 vagas)
Dividimos em até 10x no cartão de crédito, sem juros.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
Realize a transferência via PIX para o endereço: [email protected], descrevendo seu nome e o tema do curso nas observações. Após o pagamento, envie o comprovante pelo WhatsApp para Paula Lambert: (19) 9 9841-2415.
OBJETIVOS DO CURSO:
Desenvolver características e comportamentos empreendedores;
Identificar oportunidades e transformar ideias em resultados;
Estimular a proatividade, a inovação e a autoconfiança;
Fortalecer habilidades de planejamento, negociação e liderança;
Elevar a competitividade e sustentabilidade dos negócios.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Características do comportamento empreendedor;
Avaliação de perfil pessoal e profissional;
Desenvolvimento da autoconfiança e da persistência;
Identificação e aproveitamento de oportunidades;
Planejamento e estabelecimento de metas;
Tomada de decisões e gerenciamento de riscos;
Execução de planos com foco em resultados.
INSCRIÇÕES:
WhatsApp: (19) 9 9841-2415 (Paula)
Telefone: (19) 2112-5010
E-mail: [email protected]
REALIZAÇÃO:
ACIRC | ACIAC | SEBRAE
*O conteúdo do curso pode sofrer adaptações conforme o consultor responsável e as necessidades específicas de cada público.