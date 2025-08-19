O Empretec é o principal programa de formação de empreendedores do mundo, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicado exclusivamente pelo SEBRAE no Brasil. Uma imersão transformadora de 6 dias para desenvolver o comportamento empreendedor, identificar oportunidades, melhorar sua performance nos negócios e maximizar seus resultados com foco, planejamento e execução.

PÚBLICO-ALVO:

Empreendedores de micro e pequenas empresas, profissionais autônomos, gestores, empresários, líderes de equipe e qualquer pessoa que queira desenvolver seu potencial empreendedor de forma prática, intensa e estratégica.

DATA E HORÁRIO:

03 a 08 de Novembro de 2025

08h às 18h (Carga horária de 60 horas)

LOCAL:

ACIRC – Rua 03, Av. 12, Nº 1636 – Centro, Rio Claro – SP

VALORES:

1º Lote: R$ 2.090,00 (21 vagas)

2º Lote: R$ 2.200,00 (9 vagas)

Dividimos em até 10x no cartão de crédito, sem juros.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Realize a transferência via PIX para o endereço: [email protected], descrevendo seu nome e o tema do curso nas observações. Após o pagamento, envie o comprovante pelo WhatsApp para Paula Lambert: (19) 9 9841-2415.

OBJETIVOS DO CURSO:

Desenvolver características e comportamentos empreendedores;

Identificar oportunidades e transformar ideias em resultados;

Estimular a proatividade, a inovação e a autoconfiança;

Fortalecer habilidades de planejamento, negociação e liderança;

Elevar a competitividade e sustentabilidade dos negócios.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Características do comportamento empreendedor;

Avaliação de perfil pessoal e profissional;

Desenvolvimento da autoconfiança e da persistência;

Identificação e aproveitamento de oportunidades;

Planejamento e estabelecimento de metas;

Tomada de decisões e gerenciamento de riscos;

Execução de planos com foco em resultados.

INSCRIÇÕES:

increva-se agora!

DÚVIDAS? FAÇA UM CONTATO CONOSCO!

WhatsApp: (19) 9 9841-2415 (Paula)

Telefone: (19) 2112-5010

E-mail: [email protected]

REALIZAÇÃO:

ACIRC | ACIAC | SEBRAE

*O conteúdo do curso pode sofrer adaptações conforme o consultor responsável e as necessidades específicas de cada público.