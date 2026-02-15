Os desfiles das escolas de samba de Rio Claro terminam neste domingo (15), no Espaço Multiúso, na Avenida Brasil. Na terça-feira acontece o desfile das campeãs.
Os desfiles deste domingo (15) terão às 20h15, desfile da corte momesca; às 20h30, Embaixadores do Samba; às 22h05, Samuca; e às 23h40, Unidos da Vila Alemã (UVA).
Na terça-feira (17) o Espaço Multiúso voltará a receber o público para o desfile das campeãs, reunindo as escolas vencedoras do carnaval de Rio Claro em uma noite especial do espetáculo carnavalesco.