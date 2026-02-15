Fotos: Taynan Rodrigues e Prefeitura de Rio Claro

Os desfiles das escolas de samba de Rio Claro terminam neste domingo (15), no Espaço Multiúso, na Avenida Brasil. Na terça-feira acontece o desfile das campeãs.

Os desfiles deste domingo (15) terão às 20h15, desfile da corte momesca; às 20h30, Embaixadores do Samba; às 22h05, Samuca; e às 23h40, Unidos da Vila Alemã (UVA).

Na terça-feira (17) o Espaço Multiúso voltará a receber o público para o desfile das campeãs, reunindo as escolas vencedoras do carnaval de Rio Claro em uma noite especial do espetáculo carnavalesco.

O Grupo JC leva você para dentro da Passarela do Samba! Acompanhe os desfiles de Rio Claro ao vivo neste sábado (14) e domingo (15) pelo nosso YouTube (youtube.com/jcrioclaro).

No Instagram (@jcrioclaro), teremos entradas exclusivas mostrando tudo o que rola nos bastidores. Fique ligado também na apuração (segunda) e no desfile das campeãs (terça). Confira a cobertura completa no JC!