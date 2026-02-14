Os desfiles das escolas de samba de Rio Claro começam neste sábado (14), no Espaço Multiúso, na Avenida Brasil, e serão realizados também no domingo e na terça-feira.
Os desfiles deste sábado (14) terão às 20h15, desfile da corte momesca; às 20h30, Ritmo Alvinegro; às 22h05, A Casamba; e às 23h40, A Voz do Morro.
O carnaval rio-clarense conta com as escolas A Voz do Morro, Samuca, A Casamba e Unidos da Vila Alemã (UVA), além das agremiações Ritmo Alvinegro e Embaixadores do Samba.
A programação prevê para domingo (15) às 20h15, desfile da corte momesca; às 20h30, Embaixadores do Samba; às 22h05, Samuca; e às 23h40, Unidos da Vila Alemã.
Na terça-feira (17) o Espaço Multiúso voltará a receber o público para o desfile das campeãs, reunindo as escolas vencedoras do carnaval de Rio Claro em uma noite especial do espetáculo carnavalesco.