Fotos: Taynan Rodrigues e Prefeitura de Rio Claro

Os desfiles das escolas de samba de Rio Claro começam neste sábado (14), no Espaço Multiúso, na Avenida Brasil, e serão realizados também no domingo e na terça-feira.

Os desfiles deste sábado (14) terão às 20h15, desfile da corte momesca; às 20h30, Ritmo Alvinegro; às 22h05, A Casamba; e às 23h40, A Voz do Morro.

O carnaval rio-clarense conta com as escolas A Voz do Morro, Samuca, A Casamba e Unidos da Vila Alemã (UVA), além das agremiações Ritmo Alvinegro e Embaixadores do Samba.

A programação prevê para domingo (15) às 20h15, desfile da corte momesca; às 20h30, Embaixadores do Samba; às 22h05, Samuca; e às 23h40, Unidos da Vila Alemã.

Na terça-feira (17) o Espaço Multiúso voltará a receber o público para o desfile das campeãs, reunindo as escolas vencedoras do carnaval de Rio Claro em uma noite especial do espetáculo carnavalesco.

O Grupo JC leva você para dentro da Passarela do Samba! Acompanhe os desfiles de Rio Claro ao vivo neste sábado (14) e domingo (15) pelo nosso YouTube (youtube.com/jcrioclaro).

No Instagram (@jcrioclaro), teremos entradas exclusivas mostrando tudo o que rola nos bastidores. Fique ligado também na apuração (segunda) e no desfile das campeãs (terça). Confira a cobertura completa no JC!