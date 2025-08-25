A escola de samba reuniu a comunidade para anúncio do tema do próximo carnaval
No dia 16 de agosto, a escola de samba Embaixadores do Samba reuniu toda sua comunidade para anunciar o tema que irá apresentar na Passarela do Samba durante o carnaval 2026. O evento aconteceu na Sociedade Philarmônica de Rio Claro.
A escola levará para avenida o enredo “Okê Jurema, a Lenda da Cabocla”. As informações foram passadas pelo vice-presidente e carnavalesco da Embaixadores, Marco Antônio Santana, durante entrevista ao Jornal da Manhã que ocorreu no sábado (23). Confira abaixo a entrevista na íntegra!
“Vamos tratar sobre a vida de Jurema, que foi abandonada pela mãe debaixo de uma árvore que lhe dá seu nome. Foi encontrada e adotada por um cacique tupinambá, que a criou para ser uma guerreira. Com o passar dos anos, ela tornou-se a primeira mulher cacique do seu povo, mas se apaixonou pelo líder de uma tribo rival e foi morta ao ser atingida por uma flecha, no local nasceu uma flor, um girassol. A tribo de seu amado tinha o nome de ‘A Terra do Sol”, por isso o girassol vira-se para o astro rei, o grande amor de Jurema”, conta Santana, sobre a lenda que trabalhará no desfile.
Os preparativos já estão à todo vapor, ainda segundo o carnavalesco, pois faltam poucos meses para a chegada do carnaval. “Estamos nos preparando, montando as alas e pensando em tudo que temos para realizar, mas felizes com o trabalho.”.
O samba-enredo da escola será composto pelos integrantes da própria comunidade.