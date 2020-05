Os pedidos continuam sendo entregues em toda região

Com o aumento das vendas através da internet, as empresas que tinham lojas físicas ampliaram seus canais de atendimento. Agora as vendas estão senda feitas através das redes sociais, apps de mensagem e também pelos sites especializados, os chamados sites de e-commerce. Esses sites em sua maioria são desenvolvidos de acordo com o segmento.

Ricardo Godoy tem uma empresa que desenvolve sites, lojas virtuais e aplicativos e, segundo ele, tiveram aumento: “Devido a essa pandemia, finalmente as pessoas entenderam a importância de ter uma empresa online, sempre aberta. Inclusive, esse é o sonho de qualquer comerciante tradicional: vender 24 horas por dia, enquanto sua loja física está fechada, a loja virtual fatura sempre”, conclui Godoy.

A empresária do segmento de joias e alianças Luana Gelly, que está com seu estabelecimento fechado, conta que montou o site no ano passado, porém as vendas ainda estavam um pouco tímidas. Neste ano e neste período de quarentena as venda aumentaram, tanto que foi preciso contratar mais pessoas e fazer “uma nova empresa”, só que com foco no site.

Já no setor de alimentação, o empresário Elvio Cano percebeu um aumento de 47% nas vendas online. “Na verdade, pelo cenário, elas caíram, mas nestas plataformas de vendas aumentaram sim”, conclui Elvio. Segundo João Bessani, os sistemas de gestão CRM e ERP utilizados pelas empresas também tiveram aumento de demanda.