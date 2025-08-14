Sesi recebe também oficina de dança contemporânea

Espetáculo acontece em três apresentações no Centro Cultural Sesi Rio Claro

Nos dias 15, 16 e 17/08, a Giro8 Cia de Dança vem ao Centro Cultural Sesi Rio Claro para compartilhar com o público dois projetos artísticos: o espetáculo ‘Começaria Tudo Outra Vez’, que possui classificação livre, e a oficina ‘Dança contemporânea: repertório compartilhado’, voltada ao público a partir de 14 anos e que possua conhecimento na área.

As apresentações para o espetáculo acontecem nos dias 15/08, sexta-feira, às 20h; no sábado, 16/08, às 19h; e no domingo, 17/08, às 18h. Já a oficina acontece no sábado, 16/08, às 14h. As atividades são gratuitas. Para participar, basta acessar a plataforma Meu Sesi: www.sesisp.org.br/eventos, selecionar o evento desejado e realizar a reserva de ingressos que são limitados.

‘Começaria Tudo Outra Vez’ celebra a essência do amor e traça uma jornada desde as reflexões filosóficas de Sócrates, Platão e Aristóteles até as discussões e conceitos mais contemporâneos, imersos na complexidade das relações humanas. Para revelar as múltiplas faces do amor em manifestações de Eros, Filia e Ágape, o espetáculo conta ainda com uma trilha sonora que integra canções e poemas interpretados por Maria Bethânia.