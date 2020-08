Rio Claro permanece na fase 1 (vermelha) do Plano SP de flexibilização da economia. A expectativa é que o município, com a atualização das medidas pelo governo do estado na sexta-feira (7), avance para a 2 (laranja) a partir de 10 de agosto.

Desta forma, continua a restrição total ao atendimento presencial de comércios e serviços não essenciais. No entanto, com a proximidade do Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (9), os comerciantes tentam se readequar à atual realidade e, assim, minimizar os impactos da pandemia na economia.

Segundo a Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc), em tempos normais, o Dia dos Pais não é a melhor data em vendas entre todas. Mas em pleno isolamento social, essas vendas, mesmo pequenas, serão importantes para os lojistas.

“Os comerciantes se adaptaram e as vendas estão sendo realizadas por meio de telefone, da internet e redes sociais.

Criamos um aplicativo comercial que é só baixar em qualquer celular pelo nome de Acirc – Rio Claro, lá terá um guia comercial que ajudará os consumidores a escolherem a loja em que eles desejam realizar as compras”, explica o presidente da associação, Antonio Carlos Beltrame.

Apesar da quarentena, os consumidores querem comprar. De acordo com a Acirc, as vendas online cresceram 142% em relação ao mesmo período passado.

“Quanto aos presentes, vestuário e calçados, 45%; acessórios, 17%; perfumes e cosméticos, com 16%.

O ticket médio dos presentes vai ficar em torno de R$ 173,00. Estima-se que

96% dos entrevistados pela ‘Boa Serviços’ pretendem dar presentes aos seus pais neste ano”, destaca Beltrame.

Quem tem se adaptado ao atual momento é Ferruccio Scotuzzi, proprietário da Casa Ferruccio. Por trabalhar com alimentos, o seu estabelecimento é autorizado a funcionar respeitando as normas sanitárias.

“Temos trabalhado preventivamente nesta epidemia com várias frentes: adotamos o tapete sanetizante na entrada, disponibilizamos álcool em gel/spray aos clientes, adquirimos equipamento que consiste na aplicação de raios UV-C em todos os produtos para desinfecção e usamos luvas na manipulação dos queijos, por exemplo”, destaca Ferruccio.

Além disso, intensificou o delivery por meio de pedidos pelo WhatsApp. “Aumentamos o nosso foco da entrega no domicílio do cliente e facilitamos a retirada na porta, deixando sacolas prontas para quem quer dar uma ‘saidinha’ de casa, mas quer ficar no carro”, conclui.

Marketplace

A Acirc se adaptou ao momento e desenvolveu um Marketplace para hospedar as lojas (virtuais) dos associados. Disponível na próxima semana.