SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor britânico Elton John, 73, usou suas redes sociais na quarta-feira (29) para agradecer pelo fato de estar há 30 anos sem ingerir bebidas alcoólicas. A comemoração teve direito a bolo temático e muitas mensagens carinhosas de pessoas queridas.

“Refletindo sobre o dia mais mágico após celebrar meu aniversário de 30 anos de sobriedade”, escreveu. “[Recebi] muitos cartões adoráveis, flores e guloseimas dos meus filhos, do David [Furnish, marido do cantor], de amigos do programa [Alcoólicos Anônimos], da equipe do meu escritório e da que trabalha aqui em casa. Eu sou realmente abençoado.”

“Se eu não tivesse finalmente dado o grande passo há 30 anos, eu poderia estar morto”, avaliou. “Obrigado –do fundo do meu coração– a todas as pessoas que me inspiraram e me apoiaram nessa jornada.”

Além das fotos do bolo e dos cartões, Elton John compartilhou a imagem de uma moeda com a inscrição da frase “to thine own self be true” (algo como seja verdadeiro consigo mesmo). A frase da peça “Hamlet”, de Shakespeare, é um dos lemas dos Alcoólicos Anônimos, sendo a moeda um símbolo importante na trajetória dos que lutam contra o alcoolismo.

Em 2019, o cantor afirmou que foi dependente de diversas substâncias, entre as quais cocaína, antes de procurar tratamento.