A Eixo SP Concessionária de Rodovias iniciou a liberação de mais 34 quilômetros de terceira faixa na SP 310 – Rodovia Washington Luís, no trecho entre Cordeirópolis e Rio Claro. A entrega ocorrerá de forma gradual, seguindo um cronograma pré-definido pela concessionária.

A abertura ao tráfego ocorrerá gradualmente, com cerca de dois quilômetros de nova faixa liberados por dia até 3 de dezembro. Na sequência, outros 17 quilômetros serão liberados na pista sentido Interior, entre os dias 4 e 11 de dezembro.

O novo trecho de terceira faixa abrange duas extensões: do km 159, em Cordeirópolis, ao km 174, próximo ao trevo da Viviani, em Rio Claro; e do km 179 até o km 181, na Praça de Pedágio de Rio Claro. O segmento entre o km 174 e o km 179 não será liberado neste momento porque ainda estão em andamento as obras de adequação dos viadutos para alargamento do vão que receberá a terceira faixa. Esse trabalho deverá ser concluído nos próximos meses.

“É uma grande satisfação poder entregar mais esse importante trecho aos usuários da Washington Luís. A implantação da terceira faixa representa um ganho significativo para a fluidez e a segurança do trânsito na rodovia, especialmente em períodos de maior movimento. Estamos avançando de forma consistente para proporcionar uma viagem cada vez melhor para quem utiliza a SP 310”, comemora Fabiano Frighetto, gerente de Obras da Eixo SP.

Em março deste ano, a Eixo SP já havia liberado 12 quilômetros de terceira faixa em ambos os sentidos da rodovia, entre o km 153 e km 159, em Cordeirópolis, o que demonstra o avanço constante das obras ao longo de 2025.

Sobre o projeto

O projeto completo prevê a implantação de 80 quilômetros de terceira faixa na SP 310, no trecho entre Cordeirópolis e Corumbataí, sendo 40 quilômetros em cada sentido. As obras, com investimento total de R$ 260 milhões e previsão de conclusão em 2027, incluem ainda a readequação de 36 estruturas de concreto, com alargamento de viadutos e passagens para animais, além da construção de um dispositivo de retorno em desnível com rotatórias no km 157+700.

O cronograma contempla também a instalação de novos sistemas de drenagem em 65 quilômetros de extensão, com reformulação de canaletas, bueiros e drenos para manter a rodovia em condições ideais mesmo em períodos chuvosos. Será implantado ainda um sistema de iluminação inteligente com luminárias abastecidas por energia solar em 12 quilômetros da rodovia, proporcionando mais segurança aos usuários durante o período noturno.