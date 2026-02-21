A Eixo SP Concessionária de Rodovias informa que o retorno localizado no dispositivo do km 187 da SP 310 – Rodovia Washington Luís, em Rio Claro, permanecerá interditado em ambos os sentidos da via por mais 40 dias, aproximadamente. Por conta dessa mudança, a interdição do tráfego de veículos na passagem inferior do dispositivo será mantida. A medida é necessária para permitir a continuidade da execução dos trabalhos de ampliação da estrutura, essenciais para a implantação da terceira faixa na rodovia.

A previsão atual é de conclusão dos trabalhos nesse ponto da rodovia até o fim do próximo mês. Durante o período de interdição, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas de retorno devidamente indicadas por meio de sinalização especial de obras implantada no trecho. Quem trafega pela pista sentido Interior deverá utilizar o retorno no km 190. Já os condutores que seguem pela pista sentido Capital deverão utilizar o retorno no km 184.

A Eixo SP orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização implantada e, principalmente, os limites de velocidade estabelecidos no trecho, contribuindo para a segurança de todos durante o período de obras. As obras de ampliação da SP 310 contemplam 40 quilômetros de terceira faixa em cada sentido da rodovia, no trecho entre Cordeirópolis e Corumbataí, totalizando 80 quilômetros de pista ampliada. A conclusão dos trabalhos está prevista para 2027.

Sobre a Eixo SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovias administra mais de 1.221 km de rodovias que passam por 62 municípios da região de Rio Claro, no centro do Estado, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul.