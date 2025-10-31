Foto: Divulgação/Ascom PMRC

No próximo sábado atendimentos serão nas unidades de Ajapi e do Terra Nova

Em seis sábados com unidades de saúde abertas, Rio Claro somou mais de 700 atendimentos, incluindo aplicação de vacinas, consultas médicas e exames de Papanicolau. A estratégia do município para ampliar cobertura vacinal e facilitar acesso a serviços de saúde começou no final de setembro e a cada sábado duas unidades abrem para vacinar a população e oferecer outros atendimentos.

No sábado (1º) os atendimentos serão nas unidades de saúde da família de Ajapi e do Terra Nova. Das 8 às 15 horas será feita vacinação em todos que estiverem com alguma dose pendente. Além disso, mulheres com atendimento já agendado farão exame de Papanicolau.

A Fundação Municipal de Saúde estenderá esta ação até o mês de dezembro, com plantões semanais aos sábados. Para a vacinação não é preciso agendar e é uma ótima oportunidade para crianças, adolescentes e adultos colocarem a carteira de vacinação em dia.