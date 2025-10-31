Foto: Divulgação/Ascom PMRC

No próximo sábado atendimentos serão nas unidades de Ajapi e do Terra Nova

Em seis sábados com unidades de saúde abertas, Rio Claro somou mais de 700 atendimentos, incluindo aplicação de vacinas, consultas médicas e exames de Papanicolau. A estratégia do município para ampliar cobertura vacinal e facilitar acesso a serviços de saúde começou no final de setembro e a cada sábado duas unidades abrem para vacinar a população e oferecer outros atendimentos.

No sábado (1º) os atendimentos serão nas unidades de saúde da família de Ajapi e do Terra Nova. Das 8 às 15 horas será feita vacinação em todos que estiverem com alguma dose pendente. Além disso, mulheres com atendimento já agendado farão exame de Papanicolau.

A Fundação Municipal de Saúde estenderá esta ação até o mês de dezembro, com plantões semanais aos sábados. Para a vacinação não é preciso agendar e é uma ótima oportunidade para crianças, adolescentes e adultos colocarem a carteira de vacinação em dia.

Mais em Dia a Dia:

Cemitério Municipal estará com todos portões abertos neste final de semana

Seminário em Rio Claro discute saúde da população negra no SUS

Descontos pelo Refis deverão ser solicitados no Atende Fácil