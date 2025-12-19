Rebranding marca novo momento institucional da construtora, que atua em mais de 50 cidades e está entre as 40 maiores do país

A Ecovita, incorporadora e construtora com mais de 15 anos de atuação no mercado imobiliário, anunciou a renovação de sua identidade visual. A mudança marca um novo momento institucional da empresa e reforça valores como sustentabilidade, inovação e foco na experiência do cliente, pilares que norteiam sua atuação desde a fundação.

O novo logotipo apresenta traços mais orgânicos e tipografia contemporânea, buscando comunicar solidez, modernidade e proximidade com o público. A paleta de cores institucionais também foi atualizada e reforça a conexão da marca com o tripé ESG (Ambiental, Social e Governança), simbolizando o equilíbrio entre desenvolvimento urbano e responsabilidade ambiental.

Segundo Arthur Sampaio, CEO da Ecovita, a renovação visual vai além da estética.

“A responsabilidade ambiental faz parte do nosso DNA. O rebranding reforça nosso propósito de criar empreendimentos cada vez mais sustentáveis, alinhados às diretrizes ESG”, afirma.

Fundada em 2010, a Ecovita é especializada no desenvolvimento de projetos habitacionais com foco em qualidade construtiva e eficiência. Ao longo de sua trajetória, a empresa já entregou mais de 120 empreendimentos e realizou o sonho da casa própria para cerca de 18 mil famílias, com atuação em mais de 50 cidades brasileiras.

Sustentabilidade como prática contínua

Reconhecida por integrar a sustentabilidade em todas as etapas de seus projetos, a Ecovita acumula números expressivos nessa área. A empresa já promoveu o plantio de mais de 120 mil árvores nativas em áreas de reflorestamento, além de adotar práticas como gestão responsável de resíduos, captação e reuso de água da chuva nos canteiros de obras e instalação de painéis fotovoltaicos em novos empreendimentos.

As iniciativas refletem a preocupação da companhia com seu impacto ambiental e com a construção de um futuro mais consciente e sustentável no setor imobiliário.

Reconhecimento no setor da construção civil

A atuação da Ecovita é respaldada por importantes certificações, como ISO 9001, PBQP-H Nível A, Selo Verde, Selo Azul da Caixa Econômica Federal e Carbon Free Brasil. Em 2025, a empresa consolidou sua posição entre as 40 maiores construtoras do país, de acordo com o Ranking INTEC, referência nacional no acompanhamento do crescimento da construção civil.

Além disso, em 2024 e 2025, a Ecovita foi reconhecida com o selo Great Place to Work (GPTW), que destaca empresas com boas práticas de gestão de pessoas e clima organizacional positivo, reforçando o compromisso da companhia também no pilar social do ESG.