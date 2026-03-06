Lua Cheia registrada atrás do campo do Velo. Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Fenômeno conhecido como Lua de Sangue ocorreu na madrugada de terça-feira; posição geográfica impediu observação total em Rio Claro e região

Na madrugada da última terça-feira (3), ocorreu uma belíssima Lua Cheia acompanhada de um eclipse lunar total. O fenômeno, popularmente chamado de “Lua de Sangue”, não pôde ser observado em sua fase máxima por moradores do interior de São Paulo.

Durante um eclipse total, a Lua entra completamente na umbra, a parte mais escura da sombra que a Terra projeta no espaço. No entanto, em vez de desaparecer, o astro adquire um tom avermelhado característico.

Quando a Terra está posicionada entre a Lua e o Sol, tem-se um eclipse lunar. Caso o alinhamento seja perfeito, o eclipse é total

Por que a Lua fica vermelha no eclipse lunar?

Isso acontece porque a luz do Sol não chega diretamente à Lua. Ela passa pela atmosfera da Terra, que espalha a luz azul e deixa passar principalmente os tons de vermelho e laranja.

Essa luz “filtrada” é então projetada na superfície lunar. O efeito visual pinta a Lua com a cor típica do amanhecer e do entardecer vistos da órbita terrestre, criando o espetáculo visual.

No eclipse lunar total, a Lua assume o tom avermelhado, fenômeno popularmente chamado de “Lua de Sangue”.

Por que o eclipse lunar não foi visível no interior?

Apesar do espetáculo em outras regiões, quem estava no interior do Estado de São Paulo não pôde observar a fase total deste eclipse lunar. O motivo da limitação foi puramente geométrico.

O momento em que a Lua mergulhava completamente na umbra da Terra aconteceu quando ela já estava abaixo da linha do horizonte. Por isso, o eclipse máximo ocorreu “por trás” do horizonte local.

Próximo evento astronômico em 2026

O astrônomo Fabrizzio Montezzo traz boas perspectivas para os entusiastas da astronomia. Segundo ele, um novo evento está previsto para a madrugada de 27 para 28 de agosto de 2026.

“Teremos um excelente eclipse para compensar: será um evento amplamente favorável à observação em todo o Brasil”, afirma Montezzo. Na ocasião, a Lua estará acima do horizonte durante todo o fenômeno.