O trecho compreende os quilômetros 59+000 ao 70+200, em Rio Claro

Arteris Intervias abre trecho final da SP-191 nesta quarta-feira (8); investimento total é de R$ 169 milhões

A Arteris Intervias realiza, nesta quarta-feira (8), a abertura do último segmento da obra de duplicação da Rodovia Wilson Finardi (SP-191). O trecho liberado compreende os quilômetros 59+000 ao 70+200, no município de Rio Claro, totalizando mais de 10 quilômetros de novas pistas à disposição dos usuários.

A operação de liberação do tráfego está programada para começar às 9h. A ação contará com um comboio do Policiamento Rodoviário, acompanhado por viaturas da concessionária, partindo do km 57 para realizar o remanejamento do fluxo de veículos do sentido oeste para a pista nova.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Infraestrutura e segurança na SP-191

O novo segmento da duplicação da Rodovia Wilson Finardi conta com infraestrutura moderna, incluindo pavimento de alta qualidade, sinalização viária atualizada, duas novas pontes e sistemas de drenagem. O objetivo das intervenções é proporcionar mais segurança e conforto aos motoristas que transitam entre Araras e Rio Claro.

Embora as pistas já estejam pavimentadas e devidamente sinalizadas, a concessionária ressalta que as obras estão em etapa final, com 97% de avanço. Por esse motivo, é fundamental que os condutores reforcem a atenção à sinalização indicativa e reduzam a velocidade nos trechos ainda em obras, mantendo distância segura do veículo à frente.

O projeto global de duplicação abrange 17,5 quilômetros, entre os km 52,7 e km 70,2. Com um investimento aproximado de R$ 169 milhões, a obra incluiu a construção de novas faixas de rolamento, implantação de dispositivo de retorno, além de pontes de concreto e galeria.