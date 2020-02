Dudu Camargo é acusado de assédio na internet após apalpar Simony

Folhapress

Dudu Camargo, 21, foi acusado de assédio na internet por apalpar seios de Simony, 43, durante cobertura do Carnaval 2020. Na ocasião, repórter da Rede TV! entrevistava o jornalista do SBT, que passou as mãos pelo corpo dela. Simony respondeu surpresa à atitude de Camargo: “Sai daqui! Que abusado esse Dudu!”, disse.

A entrevista com a polêmica foi ao ar ao vivo na madrugada deste sábado (22). Além de passar as mãos pelo corpo de Simony, Camargo abraçou a cantora, que o afastou: “Não aperta muito, não to acostumada”, disse.

O jornalista pediu, ainda, um “selinho” para Simony e propôs que os dois tivessem um filho. “Eu te acompanho já há muito tempo, desde criança. Você está solteira e eu também estou. Temos o mesmo tamanho. Eu to querendo fazer um filho, procriar”, sugeriu Camargo.

A cantora respondeu que já tem quatro filhos e não quer mais um, e que é, inclusive, operada para não engravidar. Por fim, Simony deu um selinho em Camargo e reclamou: “Era só um selinho e ele fica segurando o pescoço da gente”.