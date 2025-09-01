Foto: Jhonathan Henrique/Educadora de Limeira

As vítimas estariam realizando atividades como ‘bungee jump’ ou ‘rope jump’ no momento do acidente

Por Jhonathan Henrique | elimeira.com.br

Duas mulheres, de 22 e 24 anos, ficaram gravemente feridas após caírem da Ponte do Esqueleto, ponto conhecido por práticas de esportes radicais, na tarde deste domingo (31), em Limeira. As vítimas estariam realizando atividades como ‘bungee jump’ ou ‘rope jump’ no momento do acidente, mas essa informação ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades.

Com o impacto da queda, uma das vítimas sofreu lesões gravíssimas e precisou ser resgatada pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela foi levada em estado crítico para a Santa Casa de Limeira. A segunda vítima apresentava múltiplas fraturas pelo corpo, incluindo fraturas expostas, e foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros, também até a Santa Casa.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para controlar a área e acionar os órgãos competentes. A perícia técnica também foi chamada e realizou os primeiros levantamentos para tentar esclarecer o que causou o acidente.

Até o momento, não há confirmação oficial se a atividade era autorizada, nem se houve falha em equipamentos ou estrutura. O caso segue em investigação e novas informações devem ser divulgadas nas próximas horas.

