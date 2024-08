Drª Daniela Luchini terminou recentemente pós-graduação em Medicina Hiperbárica

Em busca de aprimorar conhecimentos e oferecer sempre o que há de melhor na área da saúde, a médica Daniela Luchini terminou no último mês de março a pós-graduação de um ano em Medicina Hiperbárica na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. O curso tem como objetivo a capacitação e aprimoramento de médicos para orientar, analisar, realizar pesquisas e contribuir na segurança e organização de atividades em ambiente hiperbárico.

“A medicina está em constante evolução e como profissional da área tenho essa preocupação em buscar atualizações e novidades que possam realmente fazer a diferença e agregar valor no trabalho disponibilizado por mim e pela minha equipe. Estou à frente da Clínica de Medicina Hiperbárica de Rio Claro (Hiper O2), que oferece com exclusividade no município um tratamento que tem feito a diferença. É ofertado ao paciente oxigênio puro sob pressão em ambiente pressurizado, capaz de promover a hiperoxigenação e vasoconstrição. Desta forma, o procedimento proporciona maior quantidade de oxigênio na circulação sanguínea, colaborando na recuperação e prevenção de diversas patologias. A câmara hiperbárica tem uma ampla gama de aplicações. Ela é frequentemente utilizada no tratamento de lesões, feridas, queimaduras, infecções, além de doenças relacionadas ao sistema circulatório, nervoso e imunológico. Um dos principais usos da câmara hiperbárica é no tratamento de feridas de difícil cicatrização, como úlceras diabéticas, lesões por pressão e feridas cirúrgicas”, explica a Drª Daniela.

Os médicos Nelson Letizio e Daniela Luchini

A médica explica ainda a importância do estudo nessa área para oferecer o tratamento adequado a cada paciente: “Não é simplesmente comprar uma câmara hiperbárica. O oxigênio é uma medicação e sendo uma medicação tem dose certa, tem o tempo certo de exposição, tem efeito colateral, tem contraindicação. Por isso a importância dessa especialização que eu fiz, de todo esse estudo. Pensando na população, eu trouxe esse tratamento para Rio Claro e região. Nós temos aqui também ao lado a Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Nelson Letizio, onde os pacientes também podem usufruir dos benefícios se utilizando das sessões na câmara hiperbárica”, diz Daniela.

“A câmara hiperbárica é um diferencial muito grande. Ela deixa o pós-operatório muito mais seguro, já que o paciente tem uma evolução mais favorável ao receber uma oxigenação mais profusa. Com isso a cicatrização é melhor, a recuperação é mais rápida. Por exemplo, o paciente que faz uma cirurgia de face percebe que o edema melhora muito mais rápido. Mas não é só na cirurgia de face, para todas as plásticas e também traumas”, pontua o cirurgião plástico Nelson Letizio.

Daniela também pontua que ao entrar na câmara a pressão absoluta é duas vezes maior que a pressão atmosférica no ambiente normal: “O paciente respira oxigênio puro pressurizado. Com isso é possível inundar todos os tecidos da pessoa acelerando muito a cicatrização, modulando os processos inflamatórios e infecciosos, porque a oxigenoterapia hiperbárica tem ação bactericida e bacteriostática sobre algumas bactérias, inclusive potencializando o uso de alguns antibióticos”.

Câmara Hiperbárica

O atendimento na Clínica de Medicina Hiperbárica de Rio Claro (Hiper O2) é realizado a pacientes particulares, pacientes de prefeitura e existe um convênio firmado com a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro: “O Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico, o CEAD, também encaminha alguns pacientes para nós quando tem esse tipo de indicação e os médicos vasculares, ortopedistas, cirurgiões plásticos também podem indicar esse tratamento. Para as pessoas que têm feridas de difícil cicatrização eu indico conversar com o médico, pois ele é o melhor profissional para essa porta de entrada que é a nossa clínica”.

O tempo de cada sessão é um torno de 90 minutos, mas segundo a Drª Daniela os pacientes nem veem esse período passar: “Existe toda uma comunicação da minha equipe com o paciente dentro da câmara através de um telefone. Outro benefício é que quem está realizando a sessão pode escolher uma série da sua preferência, assistir a um canal de televisão. Tudo foi pensado para o bem-estar de quem está ali. É um momento em que a pessoa esquece que está realizando um tratamento e aproveita para distrair a cabeça ou descansar. Muitos aproveitam para dormir durante a sessão de tão tranquilo que é”, diz.

O que eu sentirei durante a sessão de Oxigenoterapia Hiperbárica?

Ao entrar na Câmara Hiperbárica o paciente pode sentir uma pressão sobre o ouvido que poderá causar a sensação de ouvido levemente tapado devido à diferença de pressão atmosférica, o que pode fazer com que volte ao normal com exercícios do tipo abrir e fechar a boca. Durante a sessão, um profissional da equipe da Clínica de Medicina Hiperbárica de Rio Claro (Hiper O2) fica à disposição para acompanhar o paciente a todo instante, prezando para que ele se sinta à vontade. As roupas devem ser 100% algodão e podem ser do próprio paciente ou fornecidas pela clínica.

O que era bom ficou ainda mais completo

Recentemente a Clínica de Medicina Hiperbárica de Rio Claro (Hiper O2) passou a realizar curativos: “Temos uma equipe altamente treinada, então, se o paciente desejar, além das sessões já pode realizar os curativos com a gente. Nesses curativos nós usamos, além das coberturas específicas, o laser de baixa potência e o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Estamos trazendo essa associação benéfica desses três itens em prol da saúde dos pacientes de Rio Claro e de toda a região”, finaliza Daniela.

Eles fizeram o tratamento e indicam!

“Minha mãe era diabética e aos 40 anos eu descobri que era também. Em outubro de 2023 eu tive um agravamento da doença e precisei ser internado com problemas no pé esquerdo. Foram duas cirurgias. Quando eu recebi alta no mês de novembro passei a fazer curativos e foi quando o meu médico indicou as sessões na câmara hiperbárica para auxiliar na cicatrização. Com a facilidade de ter o serviço aqui em Rio Claro através da Drª Daniela eu passei a realizar o tratamento em 40 sessões. Então de segunda a sexta eu ia até a clínica e passava em torno de uma hora, uma hora e meia na câmara com o oxigênio puro. Eu senti uma melhora muito grande já nas primeiras sessões, tanto no meu bem corporal quanto no pé. Posso garantir que acelerou e muito o meu processo de restabelecimento. É um tratamento bem tranquilo, indolor e muito cômodo. Ao entrar na câmara, tem-se comunicação com quem está nos acompanhando do lado de fora, televisão para distrair e passar o tempo, dá até para tirar um cochilo e descansar. Sem efeito colateral, apenas coisas boas”.

Arlindo Júlio de Camargo – 68 anos (aposentado)

“No dia 9 de março deste ano eu sofri um acidente de moto no Jardim Centenário e machuquei muito a minha mão direita. Fui socorrido até um hospital e precisei passar por uma cirurgia, na qual foram colocados alguns fios de aço em minha mão. Por razões clínicas eu não pude engessá-la e meu médico indicou sessões na câmara hiperbárica para ajudar no meu processo de cicatrização. Foi então que eu procurei a clínica da Drª Daniela e dei início ao tratamento e, logo na primeira vez que eu entrei na câmara, eu já senti que me faria bem. Por estar afastado do trabalho fiz sessões de segunda a sexta-feira e terminei as 20 sessões com a minha mão cicatrizada. Sem dúvida o tratamento acelerou e muito todo o processo. Ficava de uma hora a uma hora e meia na máquina, tudo muito confortável, com um cuidado todo especial da equipe, sempre atenciosa. A câmara, aliada ao atendimento profissional diferenciado que todos da clínica dão, é fundamental. Hoje já estou em uma nova etapa, realizando fisioterapia e muito grato por ter conhecido esse tratamento fantástico que são as sessões com oxigênio”.