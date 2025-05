O trabalho foi gravado em Rio Claro, no Garden Room Music, com produção de Feijão Beats

Na sexta-feira, 2 de maio, o rapper e advogado Dr. Caos lança o provocador single “Mr. Hyde”, faixa inspirada no clássico da literatura The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886), de Robert Louis Stevenson. O lançamento está disponível em todas as plataformas digitais e é o primeiro capítulo de uma série de obras que exploram os dilemas da consciência, da ética e da marginalidade em diálogo com o cotidiano das periferias brasileiras.

Nesta sexta, será lançado o clipe, feito por Gui Stone

Ulisses, nome civil do artista, dá voz ao seu alter-ego Mr. Hyde, figura inconsciente e desregrada que emerge como contraponto à rigidez moral imposta pela sociedade e vivida diariamente por corpos negros e marginalizados no Brasil urbano. Em um diálogo performático, a faixa transita entre literatura, psicanálise e crítica social, evocando nomes como Maquiavel, Nietzsche, Freud e Brecht com naturalidade e acidez.

No refrão, o artista confronta o ouvinte com a pergunta:

“Quem é você desse lado do espelho?”

A provocação funciona como um espelho invertido do sistema — refletindo tanto o inconsciente coletivo quanto o conflito entre obediência e desejo, entre civilidade e liberdade.