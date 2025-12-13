A Polícia Civil de Brotas prendeu em flagrante na manhã de ontem (12) um homem suspeito de comercializar bebidas alcoólicas falsificadas e cigarros de origem paraguaia, em um estabelecimento localizado na Rua Cândida Cerrute.

Por volta das 10h20, as equipes ingressaram no estabelecimento, que se encontrava fechado no momento da operação, e localizaram grande quantidade de bebidas alcoólicas com sinais aparentes de falsificação, como lacres rompidos e reaproveitados e rótulos em desacordo com as normas técnicas e regulamentares. Algumas garrafas estavam com o conteúdo parcialmente consumido, já que o local também realizava venda de bebidas por dose.

Durante a ação, também foram apreendidas 21 caixas de cigarros da marca “Eight”, produto fabricado no Paraguai, cuja venda é proibida no Brasil, sem qualquer comprovação de regularidade fiscal ou sanitária.

Um laudo técnico preliminar, elaborado com apoio do coordenador da Associação Brasileira de Bebidas, apontou diversos elementos característicos de falsificação nas bebidas apreendidas.

Diante dos fatos, o proprietário recebeu voz de prisão por adulteração de substância alimentícia e contrabando sendo encaminhado para o setor carcerário de Rio Claro.

Em interrogatório, o autuado afirmou ser funcionário público municipal há cerca de três anos e que abriu a adega com a finalidade de complementar a renda. Alegou que desconhecia a falsificação das bebidas e que os cigarros apreendidos seriam destinados ao uso pessoal de sua genitora, negando a comercialização.