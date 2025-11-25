O fundador João Gurgel posa com a linha de veículos que marcou uma era da indústria automotiva brasileira

“Gurgel e o Sonho da Cidade Azul” resgata a história da fábrica Gurgel em Rio Claro; exibição acontece nesta terça (25) e quarta (26), em duas sessões, uma às 9h30 e outra às 14h, no Centro Cultural

O documentário de longa-metragem “Gurgel e o Sonho da Cidade Azul”, dirigido por Iberê Santos, apresenta um panorama detalhado sobre a trajetória da fábrica de automóveis Gurgel e sua relação com a cidade de Rio Claro. Com 113 minutos de duração, o filme reúne depoimentos de ex-funcionários, pesquisadores, colecionadores, representantes públicos e pessoas que acompanharam de perto o funcionamento da empresa.

A produção revisita o legado do fundador João Augusto Conrado do Amaral Gurgel e o projeto que marcou a história industrial brasileira com a proposta de desenvolver um carro totalmente nacional. O documentário também investiga o impacto da fábrica na comunidade rio-clarense e as contribuições tecnológicas para o setor automotivo.

Veículos fabricados pela Gurgel

Iberê Santos, que viveu infância e adolescência em Rio Claro, retomou o projeto durante a pandemia, após mais de duas décadas da ideia inicial criada enquanto estudava Cinema na FAAP. O diretor retornou à cidade para realizar entrevistas e pesquisas de acervo, envolvendo registros históricos disponibilizados por órgãos públicos, emissoras de televisão e colecionadores.

Um dos diferenciais do filme é o uso de Inteligência Artificial na restauração de fotos e vídeos, garantindo a recuperação de materiais relevantes para a narrativa. A produção contou com apoio do Grupo Rio Claro-SP, responsável por suporte logístico e operacional durante as gravações.

Ex-prefeito e engenheiro Lincoln Magalhães, um dos entrevistados no documentário

O documentário foi viabilizado por meio de recursos provenientes da Lei Paulo Gustavo, da Lei de Incentivo à Cultura de Rio Claro, da Lei Rouanet e de patrocínio direto da Owens Corning, empresa fornecedora de fibra de vidro que historicamente integrou a cadeia produtiva da Gurgel.

“Gurgel e o Sonho da Cidade Azul” terá exibições de lançamento em Rio Claro e São Paulo e, posteriormente, seguirá para o circuito de festivais nacionais e internacionais com o objetivo de firmar distribuição comercial.

Sinopse

Um sonho forjado em fibra e esperança. O documentário de longa-metragem “Gurgel e o Sonho da Cidade Azul” (113 min) mergulha na fascinante e trágica história da fábrica de automóveis Gurgel em Rio Claro, SP. Através de depoimentos emocionantes de ex-funcionários, figuras públicas e colecionadores apaixonados, o filme resgata a memória do visionário João Augusto Conrado do Amaral Gurgel e seu projeto ambicioso de criar um carro 100% nacional. Para o cineasta Iberê Santos, que viveu sua infância na cidade, a Gurgel sempre foi um mistério de “brinquedos gigantes” que um dia sumiram. Vinte anos depois, ele retorna para desvendar o quebra-cabeça, utilizando arquivos inéditos e tecnologia de ponta, incluindo Inteligência Artificial, para restaurar fotos e vídeos. Uma jornada nostálgica que celebra o orgulho de uma cidade e busca inspiração no legado de Gurgel para um futuro de inovação.