Josemar amputou uma perna recentemente

Família de Josemar Dietrich busca ajuda para adquirir cama hospitalar elétrica com guincho, cadeira de rodas e de banho após cirurgia

Josemar Dietrich, morador de Rio Claro, passou recentemente por uma cirurgia para amputar a perna direita, abaixo do joelho, devido a complicações causadas pelo diabetes. Agora, a família solicita doações de itens hospitalares para garantir os cuidados necessários após a alta médica.

Necessidades específicas para o cuidado em casa

A principal preocupação da esposa, Maria Tereza Pancher Dietrich, é a estrutura para movimentar o marido. Josemar sofre de obesidade e pesa cerca de 120 quilos, o que torna o manejo físico bastante desafiador para ser realizado por apenas uma pessoa.

Por conta do peso e da mobilidade reduzida, a família precisa urgentemente de uma cama hospitalar elétrica equipada com guincho. Além disso, Josemar necessita de uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho que suportem suas medidas específicas.

Como ajudar a família com doações de itens hospitalares

Os interessados em colaborar com a doação desses equipamentos ou oferecer suporte financeiro podem entrar em contato diretamente com a família. Maria Tereza disponibilizou o telefone para contato e uma chave para contribuições via transferência bancária.

As doações de itens hospitalares ou auxílio podem ser feitos através dos seguintes canais: