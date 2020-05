O DJ e produtor Clayton Santana, o conhecido ‘Foxel’, completa em maio quatro anos atuando no cenário da música eletrônica. Chamado de ‘a raposa’ pelos fãs, destaca-se e faz sucesso nas pistas pelo seu carisma aliado a um som versátil, mesclando as influências do Bass House.

Abrindo caminhos nesse universo, com o apoio e parceria de importantes DJs brasileiros e gravadoras, Foxel fala sobre carreira e novos projetos em entrevista ao Jornal Cidade. Confira!

Jornal Cidade – Quais trabalhos considera os mais importantes na sua trajetória até o momento?

DJ Foxel – Com certeza, o marco na minha carreira aconteceu no final do ano de 2019, quando (DJ) Illusionize tocou minha música em um dos maiores festivais do mundo, o “Rock in Rio”. Logo após ele tocá-la no palco ‘New Dance Order’, que foi transmitido pela TV a cabo, ele me convidou para lançar essa música em sua gravadora. Por causa desse feito, nesse último mês, acabei saindo em três matérias de conceituadas revistas da cena eletrônica brasileira, como a Play BPM, MixMag e Eletrovibez.

foto Gabril Suzuki

JC – Neste cenário eletrônico, em quais eventos de destaque já tocou?

DJ Foxel – Já toquei em diversas festas de música eletrônica na região, como ‘Cathedrale’, ‘Antraxx’, ‘Club88’, ‘Sunshine’, ‘Flow’, ‘Millenium Club’ (Curitiba). No Réveillon de 2019, fiz um show em Maresias para mais de duas mil pessoas na areia da praia, que foi inesquecível.

JC – No dia 24 de abril, você lançou novas músicas. Fale mais sobre este projeto.

DJ Foxel – Nesse dia, lançamos um EP que compõe duas músicas autorais: ‘Get Right’ e ‘White Jeans’, ambas lançadas na gravadora Elevation Records. As músicas, em questão, foram feitas com a colaboração do duo Royale, que é de Belo Horizonte. Trabalhamos durante uns três meses até ela ficar pronta. Em menos de um mês de lançamento, já alcançamos números expressivos, chegando à marca de mais de quarenta mil streams dentre Spotify, Soundcloud e YouTube.

JC – O público pode conferir o seu trabalho em quais canais?

DJ Foxel – O público pode conhecer mais sobre minhas músicas e trabalhos nas seguintes redes: – Instagram: www.instagram.com/foxelmusic/; -Facebook: www.facebook.com/foxelmusic/; – Soundcloud: soundcloud.com/foxelmusic; – Twitter: twitter.com/foxelmusic.