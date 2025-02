O Sesi Rio Claro recebe o espetáculo “Maquinista”, do Grupo Pavilhão de Magnólia

Uma das atrações deste fim de semana é o espetáculo Maquinista, que será encenado no Sesi Rio Claro, gratuitamente

Procurando eventos para se divertir? A agenda cultural do Jornal Cidade traz dicas especiais para esta sexta, sábado, domingo e os próximos dias. Confira e chame os amigos e a família para curtir a programação juntos!

SEXTA (7)

SEXTA SOM – Tem muita música de qualidade a partir das 20 horas, na Sexta Som do Grêmio Recreativo, localizado na Rua 9, 1569, no bairro Santa Cruz, em Rio Claro, com a banda Essencial. A entrada para sócios é gratuita, já não associados, o valor é de R$20,00. As mesas também custam R$20,00. Mais informações pelos telefones (19) 3522-7306 e 99608-7478.

VILA DO CHOPP – Sexta do Samba acontece com o grupo Aroeira, a partir das 18 horas, na Avenida 42, 222, na Vila Operária, em Rio Claro, na Vila do Chopp.

SEGREDOS DE MAFÊ – Gil Valente é quem agita a noite de sexta-feira, a partir das 20 horas, no Segredos de Mafê, localizado na Avenida 38-A, 1008, com Ulysses Guimarães, na Vila Alemã. Reservas pelo telefone (19) 99819-7538.

MADUREIRA – Tem Rock dos Vagner’s nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, no Madureira Bar e Gastronomia, localizado na Avenida 2, 532, no Centro de Rio Claro. Informações e reservas (19) 98344-5885.

FESTA DA BATATA – Começou na quinta-feira e segue até sábado, no Engenho Central, a Festa da Batata, na cidade de Piracicaba. Com cardápio variado à base de batata e programação para agitar os presentes, o evento começa na sexta das 19 às 22 horas e no sábado, das 15 às 22h, com entrada gratuita.

MERCADÃO – Jean Martins agita a noite de sexta-feira, a partir das 19 horas, no Mercado Municipal de Rio Claro, na Rua 8, 1345, no Centro.

POINT DA LAGOA – Música ao vivo com Swing J10 – Pressão de Paredão, a partir das 19 horas, no Point da Lagoa Seca, na Avenida M21, com a Rua 17, na Lago Seca, no Cervezão.

CHOPP E CIA – A banda Trio D’anada agita a noite de sexta-feira, no Chopp e Cia, a partir das 19 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro da cidade.

RATOS DE PORÃO – A lendária banda de punk e hardcore brasileira, Ratos de Porão celebra seus 44 anos de trajetória e influência no cenário do rock e nesta sexta-feira faz show a partir das 20 horas, no Sesc Piracicaba, localizado na Rua Ipiranga, 155, no Centro. Informações sobre ingressos pelo telefone (19) 3437-9292.

Banda Ratos de Porão. Foto: Divulgação

SESI – O Sesi Rio Claro recebe nesta sexta às 20 e 21h, no sábado às 19 e 20h e no domingo às 18 e 19h, o espetáculo “Maquinista”, do Grupo Pavilhão de Magnólia. A peça conta a incrível história do “ator” que entrou para o bando de Lampião após enganar toda uma cidade. Os ingressos devem ser reservados pelo site Meu Sesi, conforme disponibilidade.

SÁBADO (8)

PROSA LITERÁRIA – Evento sobre a vida e obra do autor Marcelo Rubens Paiva, autor do libro que inspirou o filme indicado ao Oscar 2025 “Ainda Estou Aqui”, acontece neste sábado, a partir das 15h, no Gabinete de Leitura, localizado na Avenida 4, 427, no Centro de Rio Claro, entre as ruas 5 e 6. Evento gratuito.

BAZAR – Acontece neste sábado, das 10 às 12h, na Avenida 7, 425, entre as ruas 4 e 5, no Centro, o Brechó Animal – Edição Fevereiro, organizado pela UPARC, em prol de animais que necessitam de ajuda. Peças estarão à disposição a partir de R$2,00.

MALADOS – Samba de Sábado acontece a partir das 22h30, com diversas atrações, no Malados, localizado na Rua 1JSP com a Rua 14, 39, no Jardim São Paulo. Ingressos estão sendo vendidos pelo site Byma. Mulheres não pagam até a uma da manhã, segundo a organização. Show de Jeito Simples, Batucada Boa e DJ Lekão.

MADUREIRA – O Pulo do Gato é a atração deste sábado, tocando o melhor do Pop, MPB e Samba, a partir das 20 horas, no Madureira Bar e Gastronomia, localizado na Avenida 2, 532, no Centro de Rio Claro. Informações e reservas (19) 98344-5885.

SHOPPING – Tem penteado infantil neste sábado, das 13 às 16 horas, próximo ao Suco Bagaço, com vagas limitadas. A atividade é gratuita e é preciso fazer a inscrição no local, antes do início das ações. Para crianças até 12 anos.

FEIRA – Tem feira na Praça Dalva de Oliveira, das 19 às 23 horas, na Rua 14, esquina com Avenida Tancredo Neves, neste sábado, com presença confirmada da Escola de Samba A Casamba.

MERCADÃO – Guilherme Constantino é quem começa a animar a tarde, a partir das 14h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro. E a partir das 18h30, Kalu e os Bambas sobem ao palco.

CONEXÃO RIO – Evento acontece neste sábado, no Grupo Ginástico, localizado na Rua 2, 941, no Centro da cidade, com diversas atrações. A abertura dos portões acontece a partir das 21 horas e haverá show de Tem Fuzuê, União de Amigos, Galera do Samba, da cidade de Piracicaba, Julio Neri, DJ Baba e a atração principal, o cantor Tiee. Os ingressos estão sendo vendidos no GG ou pelo site Q2ingressos.com.br.

Evento recebe Tiee e diversas atrações neste sábado (8). Foto: Divulgação/Tiee

SDD CIDADE NOVA – Música ao vivo com Odair e Adriano, das 19 às 23 horas, no SDD Cidade Nova, localizado na Rua 1, 1542, entre as avenidas 8 e 10, no Centro de Rio Claro.

POINT DA LAGOA – Tem André Heller e Zech Rodrigues, a partir das 20 horas, na Avenida M21 com a Rua 17, na Lagoa Seca.

CHOPP E CIA – Crash Hard é quem sobe ao palco, a partir das 20 horas, em uma das esquinas mais conhecidas de Rio Claro, no Chopp e Cia, na localizado na Rua 2 com Avenida 5, no Centro.

MADALENA – Tem MadaVibes, a partir das 23 horas, no Madalena Live Music, na Rua 5 com Avenida 5, no Centro da cidade. DJ Gab e DJ Rob Oliveira agitam a noite.

DOMINGO (9)

GRASIFS – Tem Feijoada da Grasifs neste domingo, com muita festa e samba de qualidade. O evento começa a partir das 12h e a feijoada será servida até as 15h, custando R$50,00. Quem agita a tarde é a bateria Pegada Louka e o projeto Pura Art, com muito samba e carnaval. Na Avenida 19, 1563, no bairro Consolação, em Rio Claro.

A CASAMBA – Tem Paella Caipira na escola de samba A Casamba neste domingo, a partir das 12h, com Kalu e os Bambas e projeto Santo Dia. O almoço será servido até às 14h30. A Casamba fica na Rua 3-A, 1105, na Vila Martins.

CLUBE DE CAMPO – Tem Velha Guarda do Samba, a partir das 12h30, no Clube de Campo de Rio Claro. Reservas pelo telefone (19) 99896-0723. O Clube fica na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3.

SOCIEDADE PHILARMÔNICA – Manhã da Seresta todos os domingos das 11 às 13 horas comandada pelo Grêmio Seresteiro Rio-Clarense. Na Rua 5 esquina com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

MERCADÃO – Tem pagode no mercadão neste domingo, a partir das 12h30, com o grupo Numaboa, na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

OFICINA – A Prefeitura de Santa Gertrudes realiza neste domingo, a partir das 14 horas, no Auditório Municipal “Leandro Filier Netto”, localizado na Rua 1, 790, no Centro, uma oficina de teatro de rua, com acessibilidade em libras. O evento é gratuito, com inscrições por ordem de chegada. São 20 vagas disponíveis.

ESPETÁCULO – Mostra de Repertório de Teatro de Rua segue em Santa Gertrudes, com a apresentação do M & M Show, a partir das 18 horas, no Auditório “Leandro Filier Netto”, na Rua 1, no Centro.

SDD CIDADE NOVA – A música ao vivo fica por conta de Paulo Ricardo e Banda, das 18 às 22, na Rua 1, 1542, no Centro de Rio Claro, entre as avenidas 8 e 10. Mais informações pelo telefone (19) 99742-0192.

POINT DA LAGOA – Kabeludo do Forró e Murilo Marques agitam a tarde de domingo, a partir das 16 horas, no Point da Lagoa, na Avenida M21 com a Rua 17, na Lagoa Seca, no Cervezão.

CHOPP E CIA – Dan Barbosa é quem agita a noite de domingo, a partir das 20 horas, com o Domingo de Viola, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SEGUNDA (10)

ACIRC – Workshop de Empreendedores acontece na Acirc – Associação Comercial e Industrial de Rio Claro e nesta segunda-feira, recebe Liliane Ruin para falar sobre vendas. O evento é gratuito e acontece a partir das 19 horas, na esquina da Rua 3 com Avenida 12, 1636, no Centro.

ENSAIOS DE CARNAVAL

SAMUCA – Os ensaios acontecem às quintas e domingos, a partir das 19 horas, na Avenida 9, 1.200, no Centro.

UVA – A Escola de Samba UVA ensaia às quartas e domingos, a partir das 19 horas, na Rua 3-A, 1155, na Vila Alemã.

GRASIFS – Os ensaios acontecem aos domingos, a partir das 18 horas, na Avenida 19, 1563, no Consolação.

A CASAMBA – Os ensaios da A Casamba acontecem às terças e quintas, a partir das 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Na Rua 3-A, 1155.

RITMO ALVINEGRO – Ensaios todas as terças-feiras, a partir das 17h30, na Rua M13, esquina com a M21, na Lagoa Seca, no Cervezão.

EMBAIXADORES – A Embaixadores do Samba ensaia às quartas a partir das 19 horas e aos sábados, a partir das 17 horas, na quadra da escola, localizada na Avenida 38-A com a Rua 3-A e Avenida Brasil, na Vila Alemã.

ADESÕES

CIA PAULISTA – Na Rua 2 número 2880, anexo ao Centro Cultural Roberto Palmari. Também já estão à venda os ingressos para o Bloquin do Cia, que vai acontecer no dia 15 de fevereiro. Vendas pelo Sympla. Informações 99929- 1939.

BUDFOLIA – Os ingressos para o evento que será realizado no dia 22 de fevereiro no Floridiana Tênis Clube já estão à venda. Entre as atrações, já estão confirmadas DJ Palila, Pago 10, Som de Praia e Batuka Live, Dj Stett, Fit Dance e a bateria da Samuca. Informações no @budfoliarioclaro.

VAGAS – Estão abertas as inscrições para a Orquestra de Violas Caipiras, com aulas gratuitas. As vagas são limitadas e é necessário ter instrumento. Inscrições são feitas no Casarão da Cultura, na Avenida 3, 568, no Centro.

O Casarão da Cultura fica na Avenida Três, 568, no centro de Rio Claro

VAGAS II – Curso Livre de Teatro com Jefferson Lopes, um dos grandes nomes da atuação na cidade e toda região, está com inscrições abertas, para maiores de 14 anos. A oportunidade é gratuita e os interessados devem fazer a inscrição no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária. O curso acontece de terças e quintas, das 19 às 22h.

GRÊMIO – Aulas de Passinhos todas as terças e quintas-feiras a partir das 20 horas, para todas idades, com Simone Herrera. Entrada franca para sócios. Para os não-sócios, informações pelo (19) 99646- 2078. Na Rua 9, esquina com a Avenida 10, bairro Santa Cruz.