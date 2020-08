SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Depois de muita espera, a data de estreia da plataforma de streaming da Disney, a Disney+, no Brasil foi finalmente anunciada nesta terça-feira (18).

De acordo com as redes sociais da marca, o serviço estará disponível na América Latina a partir do dia 17 de novembro. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o valor da assinatura nos países da região.

Nesta segunda (17), jornalistas foram informados de que a Disney faria um grande anúncio em breve. A novidade, no entanto, parece ter sido revelada antes da hora planejada.

A conta oficial da Disney+ latino-americana no Twitter postou uma mensagem que diz: “Não publicar. Post anunciando o lançamento do Disney+ na América Latina em 17 de novembro”. A data de estreia do serviço, no entanto, foi confirmada pela assessoria de imprensa da Disney no Brasil.