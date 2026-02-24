O cineasta rio-clarense João Paulo Miranda Maria em foto com o ator Selton Mello

O cineasta rio-clarense João Paulo Miranda Maria é o responsável pelo roteiro e direção do longa-metragem internacional protagonizado pelo ator brasileiro

Recentemente, o ator Selton Mello anunciou seu novo projeto internacional no cinema, e o diretor de Rio Claro João Paulo Miranda Maria é quem assina a escrita e a direção do longa-metragem. O filme, intitulado “I Don’t Even Know Who I Was” (Eu Não Sei Quem Fui), traz o protagonista de “Ainda Estou Aqui” em uma produção filmada na França.

Em conversa exclusiva com a reportagem do JC, o cineasta relembrou sua trajetória e o primeiro contato com o premiado ator. Segundo o diretor de Rio Claro João Paulo Miranda Maria, a admiração por Selton é antiga, tendo inclusive realizado um estágio no filme “Lisbela e o Prisioneiro” durante sua época de faculdade.

Parceria internacional e produção em película

O projeto atual nasceu de um desejo em comum entre o cineasta e o ator de adaptar a rotina de João Paulo na Europa. Através do produtor Rodrigo Teixeira, o diretor de Rio Claro João Paulo Miranda Maria apresentou seu trabalho atual em película vivendo na França, o que deu início à nova colaboração.

As filmagens estão sendo realizadas em película 35mm na região onde o diretor reside, nos arredores de Paris. O longa utiliza locações reais, como ruas e casas de conhecidos, conferindo um tom de proximidade e autenticidade à obra cinematográfica.

Dinâmica de filmagem e influências locais

Para o diretor, o processo de gravação remete às suas origens no cinema independente. “A dinâmica me lembra a época do Kino Olho, com uma equipe pequena e filmando nas ruas e casas de amigos”, destaca o cineasta rio-clarense.

O diretor de Rio Claro João Paulo Miranda Maria reforça a honra de trabalhar com um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. O novo longa-metragem consolida a carreira internacional do cineasta e projeta o nome de Rio Claro no cenário do cinema mundial.