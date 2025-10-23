Diego Figueiredo estará na cidade de Rio Claro no dia 24

No show, às 19h, na sala de Cinema, o músico estará com um quinteto de cordas

Indicado ao Grammy e aclamado internacionalmente, o violonista Diego Figueiredo retorna ao Brasil nesta semana com o show da turnê “Raízes da MPB”, que celebra a riqueza da música brasileira, no Centro Cultural “Roberto Palmari” – sala de Cinema, em Rio Claro, nesta sexta-feira (24), às 19h, com entrada gratuita. O músico, que se apresenta junto a um quinteto de cordas, traz ao palco leituras e releituras de obras clássicas. A agenda na cidade ainda prevê um workshop para alunos de uma escola pública e um show especial num asilo.

Com uma carreira internacional consolidada e 30 álbuns lançados, Diego Figueiredo já se apresentou em mais de 70 países, sendo reconhecido por sua técnica impecável, musicalidade expressiva e carisma nos palcos. Considerado um dos grandes nomes do violão no cenário mundial, o músico acaba de chegar dos EUA, onde tocou em festivais de jazz em Los Angeles e Colorado. Agora, ele planeja a sua grande estreia no Carnegie Hall, uma das mais famosas salas de espetáculos, em Nova Iorque, no dia 30 de novembro.

O músico lançou recentemente o disco “Violão Caipira”, que já está disponível em todas as plataformas digitais. Uma homenagem sensível e sofisticada às tradições do interior do Brasil, que contou com a participação de Sérgio Reis, Almir Sater e Renato Teixeira, grandes ícones da música sertaneja de raiz.

Na turnê “Raízes da MPB”, que passa por 15 cidades do interior de São Paulo, Diego apresenta um show de violão acompanhado por um quinteto de cordas composto por dois violinos, viola, violoncelo e contrabaixo, contrabaixo acústico, mais a formação de teclado e percussão.

O espetáculo apresenta leituras e releituras de obras da música popular brasileira como “Tico-Tico no Fubá” (Zequinha de Abreu), “O Trenzinho do Caipira” (Heitor Villa-Lobos), “Gente Humilde” (Chico Buarque), “Carinhoso” (Pixinguinha), “Garota de Ipanema” (Tom Jobim), entre outras.

“São clássicos da história da MPB, então fizemos arranjos refinados e inéditos, combinando a tradição da música de câmara com a espontaneidade da música popular e o improviso do jazz com o violão, tudo com muita emoção”, diz Diego Figueiredo.

A turnê “Raízes da MPB” é realizada com apoio da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura); do ProAC (Programa de Ação Cultural) da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo; do Ministério da Cultura e do Governo Federal.