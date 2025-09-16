Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, o estado de São Paulo terá hoje (16) céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões, eventualmente acompanhadas de trovoadas, sem previsão de volumes significativos. As precipitações avançam de forma irregular pelo sul e oeste do estado, não atingindo todas as áreas.

O fenômeno é resultado de um sistema de baixa pressão sobre o continente, associado a uma frente fria que se desloca pelo oceano, na altura do litoral paulista, provocando leve declínio nas temperaturas. Em Rio Claro, a mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 16°C, e a máxima prevista varia entre 32°C e 34°C.

Informações fornecidas pela Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/UNESP e prefeitura municipal de Rio Claro).