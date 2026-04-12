Joel Fahl na plantação de café da família

Celebrado em 14 de abril, o Dia Mundial do Café destaca a importância econômica da bebida e o legado de famílias rio-clarenses na produção de grãos especiais.

Nesta terça-feira, dia 14 de abril, é celebrado o Dia Mundial do Café, data que reverencia uma das bebidas mais icônicas e consumidas em todo o planeta. Instituída oficialmente em 2015 pela Organização Internacional do Café (OIC), a celebração vai além da homenagem ao hábito matinal, funcionando como um reconhecimento a toda a cadeia produtiva — dos cafeicultores aos baristas — e um momento de reflexão sobre os impactos financeiros e a sustentabilidade no setor.

Para o consumidor, a data é um convite à exploração de novos paladares e métodos de preparo. Já para o campo, o foco atual da OIC e de entidades do setor recai sobre o manejo consciente da terra, a valorização social dos trabalhadores e a gestão responsável dos resíduos, garantindo que o prazer de tomar um bom café caminhe lado a lado com o menor impacto possível ao meio ambiente.

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O legado do café em Rio Claro

Em Rio Claro, a trajetória desta cultura se confunde com a história da família Fahl. Aos 81 anos, o agrônomo e cafeicultor Joel Irineu Fahl mantém viva a tradição na Fazenda Cafezal, localizada entre Rio Claro e Araras. Com raízes na cafeicultura que remontam a 1854, a família Fahl é referência em dedicação e busca constante por excelência técnica.

Formado pela ESALQ-USP e com passagens pelo Instituto Agronômico de Campinas, Joel divide hoje a gestão da propriedade com o filho, enquanto prepara a sétima geração para dar continuidade ao legado. “Nossa família se dedica de forma ininterrupta à cultura e produção de café há várias gerações, sempre com muito amor e responsabilidade”, destaca o produtor.

Tecnologia e qualidade na Fazenda Cafezal

Na Fazenda Cafezal, a tradição caminha junto com a modernização iniciada em 1944, quando a família adquiriu a propriedade. O foco atual da produção está nos cafés especiais, utilizando variedades arábicas de elevado potencial genético. O processo conta com alta tecnologia, desde o manejo no campo até o sistema de pós-colheita, que inclui a técnica via úmida, secagem em terreiro e secadores térmicos para assegurar o padrão ideal dos grãos.

“Buscamos sempre produtividade aliada à qualidade superior, respeitando os princípios da sustentabilidade. A cafeicultura exige dedicação diária e evolução técnica constante para acompanhar as mudanças do setor”, conclui Joel Fahl.

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