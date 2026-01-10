Dirigir em alta velocidade dificulta a frenagem em caso de emergência e faz do veículo uma arma em potencial. Imagem: Agência SP

O aumento do fluxo pelas estradas e cidades em janeiro pede maior atenção à segurança no trânsito. Para preservar vidas e fazer com que todos voltem para casa apenas com boas recordações, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) lista 10 recomendações para o planejamento dos trajetos.

Bebida e direção não combinam

O álcool reduz os reflexos e a capacidade de reação do motorista. Dirigir exige máxima atenção, portanto, lembramos que a mistura de bebida e direção não combina. Para reduzir a dose de risco, o Detran-SP realiza operações de fiscalização em ruas e estradas. Os motoristas flagrados sob efeito de álcool ou que se recusem ao teste do bafômetro recebem multa de R$ 2.934,70 e respondem a processo que pode levar à suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH). Quem apresentar mais de 0,34 miligramas de álcool por litro expelido no sangue responderá por crime de trânsito.

Velocidade mata

Dirigir em alta velocidade dificulta a frenagem em caso de emergência e faz do veículo uma arma em potencial. Estudos mostram que o corpo humano não resiste a impactos de veículos acima de 30km/h: é quando crescem as chances de sinistros com vítimas fatais e não fatais, que podem sofrer sequelas. As estradas trazem diferentes limites de velocidade, então fique atento à sinalização e respeite as regras. Dirigir acima do limite máximo permitido ainda pode gerar multas. Lembre-se ainda de manter distância segura do veículo à frente para evitar colisões.

Cinto de segurança

O veículo só pode transportar até a capacidade máxima de passageiros permitida em seu manual. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente. Item indispensável, o cinto não deve ser retirado nem mesmo em casos de engarrafamento ou de sinal fechado. Importante lembrar também que crianças menores de 10 anos ou com menos de 1,45m de altura devem, obrigatoriamente, ser transportadas no banco traseiro.

Chuva

Se pegar chuva na estrada, reduza a velocidade, mantenha os faróis acesos e aumente a distância de segurança entre os veículos. Vários sinistros em rodovias podem ser evitados se o condutor garantir distância segura. Fique atento aos locais sujeitos a alagamentos e deslizamentos de terra.

Descanso é essencial

Também para a condução segura o descanso é fundamental. Ele permite que o motorista faça uma viagem tranquila e atenta, principalmente em trechos de longa distância. Uma noite de sono bem dormida faz com que o condutor esteja desperto ao volante.

Documentos em dia

Antes de sair de casa, é essencial conferir a validade da CNH, bem como toda a documentação do veículo, além de se certificar de que o licenciamento e o IPVA estejam em dia. Tanto a CNH vencida há mais de 30 dias, como a falta de licenciamento, podem levar à apreensão do veículo. A falta de licenciamento, aliás, é infração gravíssima, passível de multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira.

Celular carregado, mas longe do volante

Só é possível usar o celular quando o veículo estiver estacionado e o motor desligado. Quando estiver ao volante, não faça selfie, foto ou vídeo da paisagem, nem chamadas ou use as redes sociais. Segundos de distração são suficientes para o envolvimento em um sinistro. Ao mesmo tempo, tenha o celular carregado: ele pode ser utilizado como guia na função GPS, desde que preso no para-brisa ou painel dianteiro, permitindo acesso à Carteira Digital de Trânsito (CDT) e ao documento de licenciamento digital.

Capacete, sim, viseira também

Motociclistas costumam reclamar do capacete na época do verão, mas é melhor estar suado e seguro do que machucado e multado. O capacete com a viseira baixa protege o rosto contra detritos e insetos que podem atingir o olho do condutor, entre outras intempéries. As mesmas regras valem para os passageiros. Menores de dez anos ou quem não tenha condições autônomas de se manter estável sobre a moto não podem utilizá-las.

Planejamento é tudo

Procure calcular o tempo de trajeto da viagem com folga. Quem se programa evita a pressa. Com tempo extra fica mais fácil dirigir com paciência e tranquilidade.

Mecânica preventiva

A manutenção e os itens de segurança do seu veículo devem estar sempre em dia. A mecânica preventiva evita imprevistos e sinistros, e ainda traz economia. Já a corretiva costuma ser mais cara, pois trata-se de um reparo emergencial, e o condutor, em geral, tem de solicitar a execução do serviço sem tempo prévio de pesquisar orçamentos. Por Agência SP.