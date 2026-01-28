Imagem ilustrativa

Mudanças no exame prático da CNH em São Paulo buscam modernizar o processo e reduzir custos para os candidatos

O Detran-SP retira teste de baliza da prova prática para os candidatos que buscam obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida, que já está em vigor desde segunda-feira (26), traz uma flexibilização importante: agora o exame também pode ser realizado em veículos equipados com câmbio automático.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, as novas diretrizes visam estabelecer um modelo de avaliação mais moderno e objetivo. O foco principal da autarquia é garantir uma condução segura e responsável, simplificando etapas burocráticas e aprimorando a experiência do cidadão durante o processo.

O que muda na avaliação prática

Mesmo com o fim da baliza, os candidatos ainda precisam demonstrar domínio sobre o veículo em outras manobras essenciais. O exame continua exigindo a execução correta de conversões à direita e à esquerda, o uso obrigatório de setas e a manutenção de uma condução segura em vias públicas.

A liberação do uso de veículos automáticos reflete a mudança na frota nacional, permitindo que o motorista seja avaliado em tecnologias que já são comuns no dia a dia. Segundo o órgão, essa atualização ajuda a reduzir custos para quem está no processo de habilitação.

Novas regras para tirar a CNH

A retirada da baliza se soma a outras alterações significativas implementadas recentemente. Uma das principais mudanças foi o fim da obrigatoriedade das aulas de direção exclusivamente em autoescolas. Agora, o candidato tem mais autonomia para escolher como deseja se preparar para as provas teórica e prática.

Redução de carga horária e curso teórico

Pelas normas atualizadas no final de 2025, o curso teórico tornou-se gratuito e é oferecido pelo governo em formato digital, embora a opção presencial em autoescolas continue existindo.

Na parte prática, a carga horária obrigatória sofreu uma redução drástica: caiu de 20 horas para apenas duas horas de aulas. O futuro condutor pode optar por contratar instrutores autônomos ou manter o suporte das autoescolas tradicionais. Vale ressaltar que a aprovação em dois exames oficiais permanece como requisito obrigatório para a emissão do documento.