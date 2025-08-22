As famílias que residem na Colônia Fazendinha, dentro da Floresta Estadual ‘Edmundo Navarro de Andrade’, e que seriam despejadas do local na próxima segunda-feira (25) após décadas de moradia por lá, conforme reportagem do Jornal Cidade, conseguiram ontem (21) mais algumas semanas de prazo para que a reintegração de posse dos imóveis das seis famílias aconteça.
O oficial de Justiça responsável pela operação da reintegração acionou o juizado da Comarca de Rio Claro pedindo que o prazo fosse adiado para 29 de setembro. A alegação é da necessidade de maior atenção já que, no local, constatou-se a presença de muitas crianças, idosos, deficientes e animais domésticos. O pedido foi acatado e o Conselho Tutelar, o CRAS, CREAS e Canil Municipal estão sendo notificados.
De acordo com o advogado Everaldo Quilici, essa tentativa de adiamento do prazo estava em andamento justamente diante da situação em que as famílias se encontram. “Há crianças, enfermos e idosos nas moradias, que não têm para onde ir”, afirma.
Paralelamente a esta situação, os moradores estão se movimentando em busca de apoio político. Na segunda-feira (18), estiveram na sessão da Câmara Municipal de Rio Claro em ato de protesto, pedindo ajuda aos vereadores. Sivaldo Faísca (PL), Moisés Marques (PL) e Adriano La Torre (PP) foram alguns dos que comentaram sobre a situação e cobraram ajuda do poder público.
Nas redes sociais, um abaixo-assinado digital foi formalizado e já contava com mais de 500 assinaturas até a noite de ontem. É reivindicada a garantia da permanência definitiva das famílias da Colônia Fazendinha, com reconhecimento de seus direitos à moradia, à dignidade e à estabilidade fundiária, e a suspensão imediata da reintegração de posse, com revisão do processo judicial. ASSINE AQUI!
Além dessas movimentações, a Associação Amigos do Horto Florestal Navarro de Andrade (Aamhor), entidade que existe há mais de 25 anos e que acompanha o drama das famílias desde que o processo judicial teve início em 2006, publicou um manifesto na quarta-feira (20) se posicionando de forma contrária à reintegração de posse e se coloca à disposição para se encontrar uma solução definitiva para a questão. No último sábado (16), representantes das famílias atingidas estiveram no Grupo JC de Comunicação e falaram da apreensão quanto ao despejo iminente. Assista à entrevista completa no vídeo.