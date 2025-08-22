Famílias alvo de despejo da Colônia Fazendinha, que fica dentro da Floresta Estadual, estiveram na Câmara esta semana

As famílias que residem na Colônia Fazendinha, dentro da Floresta Estadual ‘Edmundo Navarro de Andrade’, e que seriam despejadas do local na próxima segunda-feira (25) após décadas de moradia por lá, conforme reportagem do Jornal Cidade, conseguiram ontem (21) mais algumas semanas de prazo para que a reintegração de posse dos imóveis das seis famílias aconteça.

O oficial de Justiça responsável pela operação da reintegração acionou o juizado da Comarca de Rio Claro pedindo que o prazo fosse adiado para 29 de setembro. A alegação é da necessidade de maior atenção já que, no local, constatou-se a presença de muitas crianças, idosos, deficientes e animais domésticos. O pedido foi acatado e o Conselho Tutelar, o CRAS, CREAS e Canil Municipal estão sendo notificados.

De acordo com o advogado Everaldo Quilici, essa tentativa de adiamento do prazo estava em andamento justamente diante da situação em que as famílias se encontram. “Há crianças, enfermos e idosos nas moradias, que não têm para onde ir”, afirma.

Paralelamente a esta situação, os moradores estão se movimentando em busca de apoio político. Na segunda-feira (18), estiveram na sessão da Câmara Municipal de Rio Claro em ato de protesto, pedindo ajuda aos vereadores. Sivaldo Faísca (PL), Moisés Marques (PL) e Adriano La Torre (PP) foram alguns dos que comentaram sobre a situação e cobraram ajuda do poder público.

Nas redes sociais, um abaixo-assinado digital foi formalizado e já contava com mais de 500 assinaturas até a noite de ontem. É reivindicada a garantia da permanência definitiva das famílias da Colônia Fazendinha, com reconhecimento de seus direitos à moradia, à dignidade e à estabilidade fundiária, e a suspensão imediata da reintegração de posse, com revisão do processo judicial. ASSINE AQUI!

Além dessas movimentações, a Associação Amigos do Horto Florestal Navarro de Andrade (Aamhor), entidade que existe há mais de 25 anos e que acompanha o drama das famílias desde que o processo judicial teve início em 2006, publicou um manifesto na quarta-feira (20) se posicionando de forma contrária à reintegração de posse e se coloca à disposição para se encontrar uma solução definitiva para a questão. No último sábado (16), representantes das famílias atingidas estiveram no Grupo JC de Comunicação e falaram da apreensão quanto ao despejo iminente. Assista à entrevista completa no vídeo.