SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O suposto desentendimento entre as cantoras Anitta, 27, Pabllo Vittar, 25, e Preta Gil, 45, já noticiado há muito tempo, ganhou mais um capítulo na noite de domingo (24). A polêmica colocou alguns dos envolvidos entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, além do jornalista Léo Dias, a novidade da história.

A polêmica voltou com o vazamento de um áudio em que Anitta conta o porquê do desentendimento. Supostamente enviada a Léo Dias, a gravação aponta que Preta Gil, Pabllo Vitta e o influenciador Vinicius Gomes, 31, conhecido como Gominho, teriam falado mal dela em um grupo de Whatsapp, flagrado por Jojo Todynho, 23.

A novidade da história é que Anitta afirma que o grupo falava mal também de Marília Mendonça, 24, chamando-a de gorda, e que Preta teria convencido Anitta a não participar do DVD de Claudia Leitte, 39, para não desagradar Ivete Sangalo, 47. “Mas a Preta tem essa mania de inventar as coisas”, afirma a Anitta ao narrar a história.

“Eu não participei do DVD da Claudia Leitte porque eu era fã da Ivete e contei toda feliz que Claudia tinha me chamado pro DVD, e ela [Preta Gil] falou: ‘Então esquece, o dia que você pisar no palco com a Claudia Leitte, não pode nem sonhar…”, afirmou Anitta no áudio de pouco mais de um minuto.

Diante da repercussão, Anitta postou um vídeo em suas redes sociais afirmando que é, hoje, uma pessoa completamente diferente do que era anos atrás, e que agora é “mais feliz, mais leve e escolhi não passar mais por certos tipos de coisas”. E completa afirmando que foi ameaçada pelo jornalista Léo Dias.

“Ele ameaçou não só a mim, mas a minha equipe também por uma notícia que ele deu que não era verdadeira sobre a minha mãe”, afirmou ela recordando as reportagens da última semana, de que sua mãe, Miriam Macedo, teria deixado a casa dada pela cantora por não concordar com os relacionamento de Anitta.

“Desde que eu desmenti essa nota, ele vem ameaçando a mim e a minha equipe de vazar conversas minhas com ele, botar a internet pra escutar áudios e prints de conversas da gente de quando eu ainda pensava que era possível e que eu precisava ser fonte desse jornalista para eu não ter a minha carreira acabada, cancelada.”

Anitta afirmou que por muitos anos teve medo de que o jornalista prejudicasse sua carreira caso não colaborasse com ele. Ela ainda compartilhou o print de uma mensagem que teria sido mandada por Léo Dias ao assessor de Anitta em que ele afirma que “exige que ela jamais o desminta da maneira que ela fez”.

“Não vou mais falar da sua assessorada, mas exijo que ela jamais me desminta da maneira que ela fez. Que ela comece a calcular os riscos das ações dela contra mim. Eu não estou aqui pra brincadeira. Não mexe comigo”, afirma a mensagem que Anitta diz ter sido envidada por Léo Dias nesta semana.

Léo Dias é colunista do portal UOL e autor da biografia não autorizada de Anitta, intitulada “Furacão Anitta”, que foi lançada há cerca de um ano. A reportagem procurou o empresário do jornalista para comentar as acusações, mas ele afirmou que o jornalista “ainda não está sabendo” delas.

Anitta fala ainda no áudio que prefere conviver com as consequências de seus atos do que com eterno medo. “Pode soltar qualquer coisa que você tiver sobre mim, pode fazer qualquer matéria, sendo verdadeira ou não, eu vou continuar trabalhando, e quem quiser acreditar em mim e no meu caráter, em quem sou eu, vai estar comigo, e quem não quiser, infelizmente, faz parte da vida.”

PRETA GIL E MARÍLIA MENDONÇA

Preta Gil também usou suas redes sociais para comentar o ocorrido e afirmou que nunca tinha falado publicamente sobre o assunto, porque preferia falar e desmentir diretamente com Anitta. “Acho realmente uma baixaria e não condiz com meu caráter e personalidade ficar desmentindo essas fofocas”, afirmou ela.

“Contei pra ela [Anitta] que essas histórias não eram verdadeiras e ela optou acreditar na Jojo”, disse Preta, que completou dizendo que Anitta garantiu, na época, que nenhuma dessas histórias tinha partido dela e que Léo Dias teria ouvido esses boatos de outras fontes, para o a biografia que ele fazia de Anitta.

“Mas duas coisas me chamaram a atenção nesses áudios”, continuou Preta. “Uma é que ela própria [Anitta] conta essa história de que eu falei pra não participar do DVD da Claudia [Leitte], o que é uma mentira. Mas outra coisa que me deixou muito chateada é a história de que eu estava falando mal de Marília Mendonça.”

Preta Gil afirma que nunca falou mal da cantora sertaneja porque não tem motivos para isso e por admirar Marília. Ela ainda falou que chamar alguém de gordo não é ofensa: “Eu sou gorda, pode me chamar de gorda”. “O que eu enxergo na Marília de beleza e de força está no caráter, no talento dela.”

“Todo mundo aqui sabe como eu luto há anos pelo empoderamento feminino. Como eu, Preta, vou chamar alguém pejorativamente de gorda? É uma história tão descabida, sem propósito, sem pé nem cabeça. Isso me deixou muito irritada”, completou Preta Gil.

Léo Dias diz que foi usado por Anitta e que ela fez sucesso usando o corpo

Após o vazamento de áudios de Anitta na noite deste domingo (24), Leo Dias usou seu perfil no Instagram para desabafar sobre sua relação com a cantora.

“Desde atores a cantores… Anitta, se liga, todo mundo já descobriu quem você é”, disse o jornalista por vídeo. “A classe artística já descobriu quem você é, já descobriu que você é uma pessoa extremamente do mal. Você só está colhendo o mal. Anitta, muda de vida. Tenta fazer o bem. Eu te adorava mesmo. Era louco por você. Mas aos poucos, Anitta, eu percebi que estava sendo usado. Eu permiti ser usado, porque era de grande valia ter as informações que você passava”.

Ele afirma que costumava passar todos os dias conversando com a cantora, e que ela o passava informações pessoais e de outros famosos como “moeda de troca”. Uma delas seria as informações de duas separações do jogador Neymar.

“Ela prestava atenção em tudo o que aparecia ao redor dela. […] Ela só me passava informações que ela tinha certeza que ninguém associaria a ela.

Não passava tudo. Dava algumas pistas”, disse. “Eram muitas informações. E no fundo eu percebi que era moeda de troca. Ela passava informação exigindo uma fidelidade, e eu dei essa fidelidade. O livro foi todo lido por ela”.

Ele diz ainda que, na FM Dia, ela se relacionou com seis a oito pessoas da empresa. Segundo ele, a rádio foi fundamental na carreira dela, e lá ela se relacionou com o motorista, três locutores e o presidente. Leo Dias diz que ele respeita quem ganha dinheiro usando o corpo, que respeita a prostituição, e que acha que ela não teria se mantido se não tivesse talento. “O sexo foi uma arma fundamental para o sucesso dela”, diz.

Autor da biografia da cantora, Dias diz ainda que o livro foi publicado “porque ela pediu”. “Foi uma forma que ela usou, assim como a Netflix, para criar o personagem de empresária. Era importante ela criar esse personagem. […] Anitta é um personagem do mal”.

Na época, ele dizia se tratar de uma biografia não autorizada e que não era amigo de Anita -apesar de serem próximos e de se falarem constantemente. O livro apresenta, na maior parte do tempo, visões positivas da cantora.

Segundo Leo Dias, ele conversou com a cantora na semana passada, e ela teria dito que estava melhor sem ele. Ele, por sua vez, disse que estava melhor sem ela. Embora reconheça que ela foi importante para o seu crescimento, ele diz que também se sente importante na construção do “personagem Anitta”.

O jornalista ainda falou para Marina Ruy Barbosa “acordar e ver quem é Anitta”, e pediu desculpas para a ex-empresária da cantora, Camila Fialho. “Agora eu te entendo”.

“Eu fui usado. Peço desculpas a quem eu atingi. Fui uma peça, uma estratégia da maldade”, afirmou.