Desenhista Percy morre aos 89 anos em Rio Claro

Amigos e familiares prestam as últimas homenagens ao desenhista e escritor Percy de Oliveira, que morreu nesta quarta-feira (08), aos 89 anos, em Rio Claro.

Conhecido como Percy dos sapinhos, devido às charges de humor refinado e crítica social com os diálogos entre dois sapos publicadas durante anos no Jornal Cidade e em outros veículos de comunicação do município, Percy também deixa um precioso acervo de desenhos de antigos casarões e outras edificações históricas de Rio Claro.

O artista deixa a viúva, Dalila, e os filhos Alexandre, Débora, Maria Inês, Márcia Cristina e Laís. Também era pai de Percy Jr. e José Fausto, já falecidos. Deixa ainda 14 netos e cinco bisnetos.

O velório (que ainda não teve horário de início definido) será realizado no Parque das Palmeiras, e o sepultamento está marcado para esta quinta-feira (09), no Cemitério das Palmeiras, às 15h30.